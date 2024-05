Marc Muntané seguirà un any més com a entrenador de l'Igualada Rigat

L'Igualada Rigat ha informat aquest divendres sobre la renovació de l'entrenador del primer equip, Marc Muntané, per a una temporada més, després d'un curs en què s'han assolit tots els objectius, tant esportius, com socials. Muntané, que era coordinador de la base i entrenador del segon equip fins a l'estiu passat, ha conduït la formació arlequinada, entre d'altres mèrits, a assolir el primer títol europeu del segle, en guanyar la World Skate Europe Cup en una final four disputada a les Comes i després de superar en la final el Follonica.

A part d'aquest títol, fa poc menys de dos mesos, l'Igualada ha culminat una trajectòria que també el va dur a la fase final de la Copa del Rei i als play-offs de la lliga. En el primer campionat va cedir en els quarts de final contra el Voltregà. En el segon, després d'haver totalitzat 36 punts a la lliga regular, tres més que en l'exercici anterior, va caure en dos partits contra el Noia Freixenet. A més, l'equip també va disputar dues fases classificatòries per a la Lliga Europea. Va superar la primera, jugada a casa, i va quedar eliminat en la segona, a Itàlia.

A més, segons ha reconegut el club a través de les seves xarxes socials, el pavelló ha tornat a ser una fortalesa de la qual només s'han escapat tres victòries. Aquest fet, i que la majoria de components de la primera plantilla siguin formats a la casa, ha comportat una identificació entre els jugadors i l'afició que ha fet omplir les Comes d'una manera com feia anys que no es veia.

Ara caldrà enfocar-se cap a la temporada vinent, per a la qual ja es coneix la baixa d'un dels baluards, Nil Cervera, que anirà al Liceo.