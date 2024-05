Triplet de l'Avinent i dues medalles per al CAI Petromiralles en els catalans de combinades de base

L'atleta de l'Avinent Manresa Jan Manevy es va proclamar campió de Catalunya de proves combinades en la categoria sub-12, en el campionat que es va dur a terme a Tarragona. Manevy va ser un dels tres medallistes del club bagenc en la competició, als quals cal afegir-ne dos del CA Igualada-Petromiralles Aigua de Rigat.

Així, la victòria de Manevy va arribar en el tetratló, després que fes 1.116 punts, només un més que el segon classificat. Els seus registres van ser de 9.15 en els 60 metres, 4.15 en llargada, 8.38 en pes i 1.26 en alçada.

El conjunt manresà va acumular dues medalles més. Edu López va ser plata en el pentatló sub-14, amb 2.330 punts. Va fer 9.93 en els 80 llisos, 5.08 en llargada, 8.56 en pes, 13.32 en 80 tanques i 1.47 en alçada.

El bronze va ser per a Paula Vargas en el pentatló sub-14, una medalla que va assolir per un sol punt en acumular-ne 2.466. Va fer 13.18 en 80 tanques, 1.39 en alçada, 6.98 en pes, 4.42 en llargada i 11.15 en 80 llisos.

Aquests són els resultats de l'Avinent:

Tetratló Sub12 masculí : * Jan Manevy 1r amb 1116 punts 60m.ll. 9.15, llargada 4.15, pes 8.38, alçada 1.26. * Dani Perarnau 6è amb 1047 punts 60m.ll. 9.43, llargada 4.10, pes 8.29, alçada 1.26. * Arnau Manubens 8è amb 1029 punts 60m.ll. 8.93, llargada 4.32, pes 6.82, alçada 1.14. * Joan Rios 14è amb 780 punts 60m.ll. 9.69, llargada 3.75, pes 7.53, alçada 1.05. Pentatló Sub14 masculí : * Edu Lopez 2n amb 2330 punts 80m.ll. 9.93, llargada 5.08, pes 8.56, 80m.t. 13.32, alçada 1.47. * Pol Fernandez 7è amb 1835 punts 80m.ll. 11.18, llargada 5.05, pes 7.67, 80m.t. 14.86, alçada 1.41. * Borja Amarilla 9è amb 1712 punts 80m.ll. 10.80, llargada 4.17, pes 8.22, 80m.t. 15.57, alçada 1.41. * Bernat Bort 10è amb 1550 punts 80m.ll. 11.54, llargada 4.58, pes 6.94, 80m.t. 15.73, alçada 1.38. * Hugo Gallardo 11è amb 1356 punts 80m.ll. 12.39, llargada 4.37, pes 6.34, 80m.t. 15.49, alçada 1.35. Pentatló Sub14 femení : * Paula Vargas 3a amb 2466 punts 80m.t. 13.18, alçada 1.39, pes 6.98, llargada 4.42, 80 m.ll. 11.15 * Jana Xarpell 9a amb 1868 punts 80m.t. 14.80, alçada 1.39, pes 6.03, llargada 3.73, 80 m.ll. 11.96 * Paula Petrizzelli 10a amb 1700 punts 80m.t. 15.51, alçada 1.21, pes 6.59, llargada 3.42, 80 m.ll. 11.38 * Jana Manubens 11a amb 1691 punts 80m.t. 16.48, alçada 1.27, pes 5.63, llargada 3.85, 80 m.ll. 11.39 * Queralt Garcia 12a amb 1595 punts 80m.t. 15.05, alçada 1.27, pes 5.76, llargada 3.67, 80 m.ll. 12.54 Tetratló Sub12 femení : * Núria Ponti 10a amb 1658 punts 60m.t. 11.22, pes 6.24, llargada 4.12, 60m.ll. 8.92. * Èlia Garcia 13a amb 1511 punts 60m.t. 9.23, pes 5.98, llargada 3.59, 60m.ll. 9.54. Control Sub14 femení: Cloe Carreras en 1000 m.ll. 3:51.38. Control Sub14 masculí: Arnau Delgado en 220 m.t. 36.42, alçada 1.43. Arnau Leonarte en 80m.ll. 11.10, alçada 1.25. Arnau Rovira en llargada 4.36. Control Sub12 femení: Anna Casso en 600 m.ll. 1:55.94. Elsa Cinca en 60m.ll. 10.53, en javelina 13.40. Júlia Llado en 60m.ll. 11.00, 3n 60m.t. 13.33. Paula Pujol en 600m.ll. 2:10.61. Mar Isturiz en 600m.ll. 2:13.61, en 60m.t. 12.68. Emma Lopez en 600m.ll. 2:14.51, en javelina 11.46. Control Sub12 masculí: Martí Hernandez en javelina 24.81, en disc 15.15. Quim Vizcarro en alçada 1.15, 3n 600m.ll. 2:05.69. Martí Vila en 60m.ll. 10.81, en 60m.t. 12.39

Pel que fa al CA Igualada Petromiralles, Hugo Martos va fer plata en el tetratló sub-12 guanyat per Manevy i que, per tant, va perdre per un punt. Va fer 8.74 en 60 llisos, 4.35 en llargada, 5.57 en pes, i 1.32 en alçada.

Per la seva banda, Martina Acosta va quedar tercera en tetratló sub-12 amb 1.939 punts. Va fer 10.12 en 60 tanques, 6.35 en pes, 4.29 en llargada i 8.72 en 60 llisos. A més, Aarón Ceusán va ser cinquè i Judit Solé, quinzena, en el tetratlons sub-12 masculí i femení, respectivament.