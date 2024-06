El CE Berga empata a Torelló i depèn de si mateix per jugar l'eliminatòria d'ascens a Primera Catalana

El meritori empat sense gols que va segellar el CE Berga al terreny de joc del CF Torelló, el segon classificat del grup 4t de la Segona Catalana, permet al conjunt blanc-i-vermell dependre de si mateix en l’última jornada de la fase regular de la competició per certificar la classificació per a la decisiva eliminatòria que hauran de dirimir el segon i el tercer i que ha de determinar la formació que assoleix l’anhelat ascens a la Primera Catalana conjuntament amb el campió del grup.

Els berguedans encara podrien aconseguir el títol de lliga. La inesperada igualada que va cedir el líder Club Natació Terrassa contra el CF Rubí Athletic 2016 (1 a 1) propicia que una victòria dels jugadors que entrena Pau Morral contra el CF Voltregà, combinada amb una derrota dels egarencs al camp del CF Sabadell Nord i amb unes taules o amb una ensopegada del CF Torelló al feu del CF Atlètic Gironella, permetés al CE Berga proclamar-se campió i pujar directament de categoria. Malgrat tot, aquesta combinació de resultats no és la més probable i la prioritat dels blanc-i-vermells ha de ser acumular un punt més que el CF Ripollet, a hores d’ara, el quart classificat, a la classificació final de la competició.

Per entomar els desafiaments tàctics inherents al sistema de joc que utilitza habitualment el CF Torelló (4-4-2), l’entrenador navassenc del CE Berga va optar per una estructura d’equip amb dos interiors i tres davanters (4-3-3). L’estratègia de Pau Morral va fructificar i el CF Torelló no va poder generar cap oportunitat fins al temps de recuperació del primer període. En el context d’una primera part en la qual ambdues formacions van maldar per controlar el tempo del partit sense aconseguir-ho, les accions ofensives més remarcables van ser dues rematades de cap del central visitant Arnau Ruiz arran de l’execució de dos serveis de cantonada. Ja en el temps de recuperació, una canonada armada per Marc Torres des de l’interior de l’àrea de penal torellonenca es va estavellar al pal esquerre de la porteria defensada per Adrià Torrejón. El contracop dels amfitrions va obligar el central berguedà Oriol Ruiz a impedir l’1 a 0 sobre la mateixa línia de gol. Va ser l’única ocasió dels locals.

L’escenari no es va modificar de forma substancial a la represa. L’entramat defensiu dels blanc-i-vermells va neutralitzar tots els embats ofensius dels osonencs i les millors oportunitats van correspondre al CE Berga. Un magnífic servei en profunditat va habilitar Ramon Artigas per encarar en solitari Adrià Torrejón, però el porter local va aturar la mortífera vaselina del davanter berguedà. Ja en el tram final de l’enfrontament, Adrià Torrejón es va imposar en un mà a mà amb el mig centre visitant Marc Torres i la intencionada rematada de cap del golejador Ramon Artigas es va perdre arran de pal.