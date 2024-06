El CN Manresa es revenja del seu botxí per l'ascens i s'emporta la lliga

El CN Manresa es va proclamar campió del la Lliga Catalana absoluta de Primera Divisió en revenjar-se del Sant Adrià, justament l'equip que va evitar que ascendís de categoria fa uns mesos per només 39 segons. El conjunt de David Torilo va fer bons els quatre gols d'avantatge que duia de renda del partit d'anada (16-12), tot i que va patir en un tram inicial en què el conjunt adrianenc va arribar a igualar l'eliminatòria.

Així, tal com era d'esperar, els locals van sortir a menjar-s'ho tot i van arrencar amb un parcial de 3-0. Un gol d'Ivan Rey de penal va frenar momentàniament la remuntada, però el segon gol de Josep Puig, al final del primer parcial, i el tercer de Gerard Domingo, a l'inici del segon, establien un 5-1 que feia témer el pitjor.

Però el Manresa va poder reaccionar. Arnau León va fer el segon gol del seu equip i es va entrar en un carrusel del qual, el guanyador, s'enduria l'eliminatòria. El Sant Adrià encara va tenir la final empatada dues vegades més, amb el 6-2 i el 7-3. Aleshores, un esplèndid parcial de 0-3 per als bagencs, amb dos encerts de Roc Serra i un altre d'Aleix Estany, establien un 7-5 que permetia respirar més.

El 8-5 d'Alan Arxer va ser l'última esparnegada dels locals. Un nou parcial amb tres gols a favor, de Martí Puerta, dues vegades, i Arnau León, feia acabar el tercer període amb un empat a vuit que deixava clar als amfitrions que, amb vuit minuts per jugar, seria gairebé impossible la remuntada.

I així va ser. A sobre, el Manresa hauria pogut guanyar el partit després de dos gols més del golejador Puerta que situava el 8-10. Amb sis gols de renda, i amb menys de quatre minuts per jugar, la relaxació va arribar al conjunt manresà, que va patir dues exclusions que van facilitar que Arxer i Lahoz empatessin el partit, salvessin l'honor local però no poguessin festejar un títol de lliga que viatjava a les piscines Manel Estiarte Duocastella. Un gran colofó a un any de bon joc, amb l'únic inconvenient de no poder pujar, un repte que s'intentarà el curs vinent.