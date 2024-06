El Barça cau en el tercer partit contra el Madrid i tanca la temporada en blanc (92-95)

El primer capítol, que ja veurem si no és l'últim, del Barça de Roger Grimau s'ha acabat amb l'eliminació en les semifinals de la Lliga Endesa per 3-0 davant del Reial Madrid. No es pot negar que els blaugrana no hagin posat orgull al partit i hagin intentat capgirar les circumstàncies de la sèrie, i encara més després de perdre Vesely per l'acumulació d'una desqualificant i una tècnica als dos minuts del segon període, però no n'hi ha prou. Una defensa que permet una mitjana de gairebé 100 punts al Madrid en els tres partits no és admissible, sobretot quan s'ha de batallar contra el joc interior blanc o el talent de Campazzo. L'argentí ha estat qui ha crucificat el seu gran rival contra un Barça que ha mantingut opcions fins al final, però al qual li ha sortit creu en les accions determinants.

El curs acaba, doncs, amb derrota a la final de Copa, en el cinquè partit del play-off de l'Eurolliga i en el tercer de les semifinals de la lliga. Les dues últimes eliminacions, per cert, han arribat a un Palau que no es pot dir que no pressioni, ni animi. Com a mostra de tot l'any, el tècnic del Barça ha intentat trobar moltes solucions, aquest cop deixant fora de la convocatòria Kalinic i confiant en un Parra marginat durant bones fases del curs, o recorrent a Brizuela a la desesperada, com ha estat el rol del basc durant l'exercici. Massa poca solidesa contra adversaris fets i drets que fan pensar d'una banda que la plantilla no és tan dolenta (avui Jokubaitis no ha jugat ni un minut) i que potser ha faltat experiència o direcció. Cal veure com evolucionen les coses en els propers dies.

Vesely com a motivació

Sobre el partit, bon inici local, que s'ha situat amb un 7-2 de la mà de Parker, però nous desajustaments defensius i un parcial de 0-12 que feia que el Madrid agafés les primeres distàncies. Aquestes s'han anat incrementant a l'inici del segon període fins a un perillós 23-34 quan ha arribat la jugada polèmica. Sergio Rodríguez agafa de la camiseta un Vesely que li havia posat el maluc per evitar la penetració. El col·legiat Javier Torres indica la discutibilíssima falta del txec, que s'enutja i protesta agafant-se la samarreta. Torres li indica tècnica. Ja tenia antiesportiva i, per tant, eliminació a 7.56 per al descans.

Tot i el gran problema, però, la percepció d'injustícia ha donat ànims als blaugrana, que han iniciat una remuntada no consumada amb bons minuts d'un Willy que sabia que ara no seria rellevat. El 45-49 del descans obria el partit i el Barça s'encomanava a un Parker que ho anotava tot i, fins i tot, es permetia una esmaixada davant de Tavares. Al tercer quart i a l'inici del darrer s'ha iniciat un carrusel d'avantatges per les dues bandes, amb gran efectivitat. Un triple de Laprovittola (90-87) semblava determinant, però Campazzo ha començat a treure tirs lliures i, a sobre, Abrines ha errat un triple obert amb 90-92 a 31 segons. Un parell de personals més, sobre l'argentí i Tavares, han tancat el bàsquet al Palau fins a la tardor.