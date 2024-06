El Cadí aspira a reforçar-se amb la base Regina Aguilar

El Cadí la Seu tindria molt a prop la incorporació de la base Regina Aguilar, procedent del Celta, tot i que encara no ha confirmat la informació. Als seus 26 anys va ser determinant en la salvació de les gallegues en l'última temporada, amb mitjanes de 7,1 punts i 3 assistències, per a una valoració de 7 crèdits. A part, també va destacar en la direcció de joc i en la faceta defensiva. Ocuparia el lloc de la belga Elise Ramette, de qui sí que s'ha confirmat la sortida i que podria anar al Joventut.

Aguilar, que ha estat les dues últimes temporades a Vigo, una per ascendir i l'altre per mantenir-se, havia jugat anteriorment amb el Santfeliuenc a la Lliga Femenina-2. Seria la primera incorporació de l'equip que, si no hi ha canvis, seguirà preparant Fabián Téllez.

Per ara, el Cadí la Seu ha confirmat que seguiran a la primera plantilla dues puntals de la temporada passada com les exteriors Júlia Soler i Anna Palma. A part de Ramette, també es coneix la sortida de Clàudia Contell, que es va incorporar a l'equip a mitja temporada passada. L'arribada d'Aguilar segueix reforçant la columna vertebral catalana de l'equip, que encara té moltes peces per incorporar.