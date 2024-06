L'Espanyol acaba quart i jugarà la primera eliminatòria contra l'Sporting

L'Espanyol del porter sallentí Joan Garcia jugarà contra l'Sporting de Gijón la primera eliminatòria de la promoció d'ascens a la Lliga EA Sports després d'haver quedat quart en la classificació final de la lliga regular. Els blanc-i-blaus han derrotat aquest diumenge el Cartagena per 3-0, amb gols de Puado, Braithwaite i Melamed, però no han pogut superar l'Eibar, el tercer, que ha derrotat per 4-3 el Reial Oviedo. Precisament, els guipuscoans i l'equip de la capital asturiana jugaran l'altre eliminatòria, amb el factor camp favorable als bascos.

L'eliminatòria de l'Espanyol arrencarà diumenge vinent, dia 9, al Molinón i la tornada serà a l'Stage Front Stadium el dijous 13, a la mateixa hora. l'Oviedo-Eibar es jugarà sempre un dia abans. En cas de passar ronda, l'Espanyol tindria avantatge de camp si juga la final amb l'Oviedo i no la tindrà contra l'Eibar.

Només un dels quatre equips pujarà a Primera i acompanyarà el Valladolid, que ja va ascendir en la jornada anterior, i el Leganés. En els castellans hi ha l'abrerenc Raúl Moro, titular diumenge en la intranscendent derrota per 2-1 a Tenerife. Els madrilenys han segellat el seu segon ascens a l'elit en derrotar per 2-0 l'Elx amb gols de Miguel de la Fuente i Juan Cruz. A més, baixa a Primera RFEF l'Amorebieta en perdre el duel directe contra el Mirandés per 1-0.