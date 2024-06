El Navàs s'imposa per la mínima al camp del Puig-reig (0-1)

El Navàs va vèncer al Puig-reig (0-1) en un derbi tant igualat com intranscendent, ja que, malgrat que ambdós equips ja tenen certificada la permanència, però no tenen opcions de pujar, van oferir un gran espectacle entre dos equips molt intensos que finalment es va acabar decantant per la banda navassenca. Amb aquest resultat, el Navàs puja a la novena posició, mentre que els puig-regencs perden l'opció d'avançar l'Atlètic Gironella i es mantenen setens. El conjunt local va aprofitar l'últim partit a casa del curs per acomiadar els jugadors Esteve Montardit i Xavier Carreras, que pengen les botes.

L'ambient al camp era immillorable, amb nombrosos espectadors, tant locals com vinguts de Navàs. Precisament van ser els bagencs els que van començar millor, tenint algunes ocasions de perill en els primers instants. A la meitat de la primera part, però, aquesta dinàmica va anar variant i el conjunt local es va començar a imposar, tenint una doble ocasió que Iu Morral va aconseguir aturar. Malgrat que ambdós conjunts van tenir opcions clares, cap dels dos va aconseguir anotar i el resultat a la mitja part seguia sent d'empat a zero.

L'inici de la segona meitat va ser d'igualtat absoluta. Cap dels dos equips s'aconseguia imposar a l'altre i les ocasions, tot i ser escasses, feien vibrar als espectadors. No va ser fins al minut 75 quan el juvenil Martí Ribalta, que feia un quart d'hora que havia entrat, va aprofitar un bon contraatac per superar el porter local i anotar el seu primer gol amb el primer equip del Navàs. El Puig-reig va intentar aconseguir el gol de l'empat en uns últims minuts finals molt intensos, però no van aconseguir anotar, i els bagencs tampoc van poder marcar, tot i que els va ser suficient per obtenir els tres punts.