El tennista David Biosca, campió d'Espanya de veterans

El tennista santfruitosenc David Biosca Girvent, del Club Tennis d'Aro, es va proclamar Campió d’Espanya de Veterans en la categoria IM 30 en imposar-se a la final a l’osonenc Roger Ordeig Tarabal per 7-5 i 6-3. Abans de la final, Biosca havia superat en primera ronda a M. Fernandez Martinez per 6-0 i 6-0, en quarts a Albert José-Maria Almendros per 6-1 i 6-2, i a la semifinal a Hugo Palomar Castello per 6-4, 5-7 i 6-4.

Biosca, format a les files del Club Tennis Manresa, fou campió català cadet 2010 i campió català i espanyol júnior 2011, i el 2014 aconseguí el títol de campió de Catalunya absolut. L’any 2015, estudiant a la Universitat de l’Est de l’Estat de Tennessee, als Estats Units, entrà en la classificació dels millors 30 tennistes universitaris i va jugar alguns partits professionals, entrant en el rànquing de l’ATP, on en el mes de juny figurava en el lloc 1.850, i el mes de juliol era en el lloc 1.150, però ja no va seguir jugant més tornejos de l’ATP.