El CE Berga es jugarà les possibilitats d'ascens en una jornada unificada dissabte

El CE Berga es jugarà dissabte, a les sis de la tarda, en una jornada unificada anunciada aquest dilluns entre els equips implicats, les possibilitats d'ascendir a Primera Catalana. No ho tenen fàcil els jugadors de Pau Morral per assolir-ho directament, ja que haurien de vèncer a casa el Voltregà i rebre l'ajut de dos equips, entre ells el Gironella.

Ara mateix, el Natació Terrassa i el Torelló comparteixen lideratge amb 68 punts i avantatge per als egarencs per gol average. El Berga té 66 punts, dos menys, i el Ripollet, 65. El primer puja i el segon i el tercer han de disputar una eliminatòria entre ells per ascendir.

El Berga necessita, a part de guanyar, que el Natació Terrassa perdi al camp d'un Sabadell Nord que no s'hi juga res i que el Torelló empati o perdi a Gironella a la mateixa hora. Sabudes són les rivalitats entre clubs propers. Ho és la de Terrassa i Sabadell, i també la de Berga i Gironella. Caldrà veure si condicionen els resultats.

Com a mínim, el Berga necessita guanyar el seu partit perquè en cas de no fer-ho, podria ser avançat pel Ripollet qui, curiosament, també juga a prop, al camp d'un Navàs amb tot fet.