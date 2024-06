Manresa marcarà el ritme de l'atletisme català els dos propers caps de setmana

Sis Campionats de Catalunya en dos caps de setmana i uns 660 atletes participants. Aquest volum d'esportistes, amb els acompanyants, seran els que hauran d'engolir les instal·lacions del Congost en pocs dies. Aquests dissabte i diumenge, dies 8 i 9, acolliran en doble sessió de matí i tarda els catalans de proves combinades en categories que van des de l'absoluta fins a la sub-16. El següent cap de setmana, la traca forta, els Campionats de Catalunya absoluts, que enguany se celebren juntament amb els sub-23, que tindran lloc a mateix estadi d'atletisme. Feia 19 anys que Manresa no acollia els estatals absoluts i la federació catalana, amb la manresana Mercè Rosich al capdavant, creu que hi pot haver grans resultats per la proximitat amb els estatals, que es faran a La Nucía del 28 al 30 de juny.

Com no podia ser d'altra manera, tots aquests certàmens s'insereixen en la celebració de la capital bagenca com a Ciutat Europea de l'Esport i seran retransmesos en directe per La Xarxa de Comunicació Local. El president del Club Atlètic Manresa, Jordi Roy, explicava que "atenent la petició de l'Ajuntament d'intentar organitzar el màxim de competicions possibles enguany, i veient que la presidenta de la federació també ho havia estat del club durant molts anys, vam acceptar fer el català de combinades de totes les categories. Són quatre jornades en dos dies i ja veurem com ens en sortim, perquè serà un gran esforç".

El següent pas era fer el Campionat de Catalunya absolut, que "crec que serà molt interessant, ja que és una de les últimes possibilitats de fer mínima per anar als Campionats d'Espanya i la participació serà bona. Aquí, l'esforç serà de concentració en dues tardes, la del dissabte, 15 i el diumenge, 16, en què esperem uns 500 atletes. En les combinades, en canvi, seran uns 160". Roy ha explicat que "és molt esforç, però sempre estem al servei de la ciutat". I ho ha exemplificat avançant que l'entitat serà l'administradora de les Festes de la Llum, en un lapsus ja que, en teoria, s'havia d'anunciar després d'una reunió de dimecres. "És el que passa quan no estàs acostumat a fer rodes de premsa", ha matisat.

Per la seva banda, Mercè Rosich es va mostrar contenta per posar "Manresa al centre de Catalunya en l'àmbit de l'atletisme durant dos caps de setmana" i va agrair al club i a l'Ajuntament "la predisposició, perquè això porta molta feina, però quan ho acabes ho fas molt satisfet". Sobre el campionat de combinades, "és el primer cop que una entitat assumeix els campionats absolut, sub-23, sub-20, sub-18 i sub-16. Durant dos dies no es pararà i farem la prova a veure com va de cara a repetir-ho".

Sobre el campionat absolut "també hi ha la novetat que es fan junts i és un nou repte, només es feien en pista coberta. Pot desvirtuar els resultats dels sub-23, però en ser dues categories tan juntes també els servirà de motivació". A més, "les marques que s'hi aconsegueixin són vàlides per al calendari europeu i els poden servir per participar en els estatals o fins i tot en els Jocs".

Pedaços a l'estadi

Per la seva banda, el regidor d'Esports, Anjo Valentí, ha explicat que "aspirem a organitzar competicions d'àmbit català, però també estatal. Per fer-ho, hem hagut d'iniciar unes reformes a l'estadi d'atletisme" que ha qualificat de "pedaços". Ha admès que "la pista es va canviar fa poc, tres anys, però es va posar la nova sobre la que hi havia anteriorment. Als revolts i a les zones més ombrívoles el ferm s'ha anat bufant. En algunes zones no hi havia les condicions adequades per competir. Hem tapat el que hem pogut, però no estàvem a temps, ni per pressupost, ni per dies, de canviar tots el carrers més afectats". Lamenta que "sap greu perquè l'anterior pista va durar molt temps, però aquesta obra es va fer així just després de la pandèmia, però en el futur caldrà instal·lar-hi una pista nova, amb el cost que suposa". No ha pogut avançar si serà dins d'aquesta legislatura, però sí que, segons ell, s'ha de fer amb una certa urgència.

Homenatge a Àngel Garcia

Un dels punts emotius dels catalans de proves combinades d'aquest cap de setmana seran que duran el nom de Memorial Àngel García, en record de l'extècnic especialista d'aquets tipus de proves i de llançaments, vinculat al CAM, que va morir als 63 anys el 31 d'octubre del 2018. Mercè Rosich va recordar que "l'Àngel va morir abans de la pandèmia. Aquesta va trencar moltes coses que havíem de fer, la memòria, com era dedicar aquests campionats a l'Àngel. Ara és el millor moment per posar-li aquest nom, ja que ho organitza Manresa, i com a presidenta de la federació demanaré que cada any els catalans el duguin, es facin aquí o a qualsevol racó de Catalunya".