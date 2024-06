El 3-0 contra el Madrid posa en perill el futur de Roger Grimau

Mals temps també al Palau Blaugrana. Mals temps per a "l’aposta radical", segons l’expressió utilitzada per Juan Carlos Navarro, mànager general de la secció de bàsquet, relativa a la figura de Roger Grimau. El tècnic queda sota sospita, igual com tot el projecte, perquè va tancar el curs en blanc, eliminat a casa seva pel Madrid (3-0), després de caure prèviament a l’Eurolliga, Copa del Rei i Supercopa.

Corre seriós perill, per tant, el futur de Grimau, encara que tingui contracte fins al 2025, de manera que ja s’ha obert la llista de possibles substituts: Xavi Pascual, que ha portat el Zenit de Sant Petersburg al tercer lloc a qui se li obriria la porta d’un retorn al Palau, i Jaka Lakovic, entrenador del Dreamland Gran Canària, amb contracte fins al 2025 i una clàusula de sortida de 300.000 euros, figuren entre els grans candidats. Sergio Scariolo, el seleccionador espanyol, que va ser acomiadat del Virtus de Bolonya el setembre passat, és una de les alternatives.

A Joan Laporta, que va assistir inquiet des de la llotja a la tercera derrota seguida de l’equip de Grimau, se li acumula molta feina. No només ha de repensar i refer el futbol -Flick per Xavi és el primer pas– sinó que també ha de reconstruir el projecte del bàsquet, que el primer any post Jasikevicius i post Mirotic ha quedat despullat. I això que va fer cinc fitxatges: Willy Hernangómez, Jabari Parker, Darío Brizuela, Joel Parra i Ricky Rubio.

Juan Núñez, a la llista

El primer pas per a la refundació és l’arribada del base Juan Núñez, l’exjugador del Madrid (19 anys, 1,91 m) que ha militat les dues últimes temporades al Ratiopharm Ulm d’Alemanya, segons va informar Mundo Deportivo. Però tot es complica perquè només tres jugadors (Kalinic, descartat en l’últim clàssic, Oriol Paulí i Ricky, que no va aclarir el seu futur després del partit) acaben contracte.