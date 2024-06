L'Acer Olesa es proclama subcampió estatal juvenil de petanca en la modalitat de tripletes

L'Acer Olesa es va proclamar fa uns dies subcampió d'Espanya, en la categoria juvenil, en l'especialitat de tripletes, en un torneig que va tenir lloc a Benidorm. En el conjunt del Baix Llobregat Nord juga un manresà, Iker Olivera Caparrós, de 14 anys. Habitualment forma part de la plantilla del Club Petanca Sants, però en aquest torneig jugava amb els olesans.

El combinat olesà va fer un bon torneig fins arribar a l'última ronda, però en aquesta va perdre per un clar 13-2 contra el Gran Via A el qual, per tant, es va proclamar campió estatal de l'especialitat i de la categoria. Un dels integrants d'aquest equip, Hugo Fernández, havia estat el campió també en la competició individual.

El campionat va ser profitós per al Gran Via, ja que el seu equip B va acabar en la tercera posició i, per tant, també va obtenir medalla. En la categoria femenina, en canvi, aquest conjunt va perdre en la final contra el CP Tablanca, representant de la comunitat cantàbrica, per un contundent 3-13.