Toni Bou afronta a 'casa' la segona cita del Mundial a l'aire lliure

Toni Bou, líder del Mundial de trial a l'aire lliure amb 40 punts sobre 40 després de les curses inicials de Japó, haurà de recórrer pocs metres des de casa per afrontar el segon cap de setmana de campionat. Sant Julià de Lòria, a Andorra, país de residència del pierenc, és l'escenari, aquest cap de setmana, de dues curses més que tenen el pierenc com a incontestable favorit.

Bou havia tingut problemes per guanyar a Andorra en algunes temporades, però darrrerament no hi té rival i pot fer un pas endavant més davant dels seus màxims rivals, de moment Adam Raga i el seu company Gabriel Marcelli.

Abans de la prova ha manifestat que "córrer a casa suposa una pressió extra. Cal estar concentrats i donar el màxim". Va afegir en la llista de favorits Jaime Busto "tot i els problemes mecànics" que va tenir a Japó.