La base Regina Aguilar, el primer fitxatge del nou projecte del Cadí La Seu

La base Regina Aguilar és el primer fitxatge del nou projecte del Cadí La Seu, segons ha anunciat aquest dijous el club lleidatà, que ha fitxat la catalana per una temporada.

La jugadora de Sant Quirze del Vallès, de 26 anys i 1,71 cm, arriba procedent del Celta Zorka Recalvi, amb què va aconseguir l'ascens a la Lliga Endesa fa dues campanyes, signa per una temporada.

'Regi' va debutar amb només 19 anys a la Lliga Femenina 2 amb la samarreta del Barça CBS, amb el qual va guanyar la Lliga Catalana 2 la temporada 2018-19.

El 2021, va deixar Espanya i va fitxar pel Visby Ladies de la lliga sueca. Allà s'hi va estar només un any, però amb un paper important, ja que va jugar 27 partits, disputant una mitjana de 33 minuts per partit i amb bons percentatges (41 % en tirs de dos, un 35 % en tirs de tres punts i un 77 % des de línia de tirs lliures) i quatre rebots i quatre assistències per xoc.

En el seu retorn a Espanya, va ascendir a la Lliga Endesa amb el Celta Zorka Recalvi essent escollida MVP de la final a quatre disputada a Navia la passada campanya.

Aquesta temporada, a les ordres de Cristina Cantero, 'Regi' Aguilar va jugar 30 partits, fent de mitjana 7,1 punts i 3,1 assistències amb 7 de valoració.

Un equip completament nou

Fabián Téllezen tornarà a dirigir la banqueta del Cadí La Seu en el que serà un projecte totalment renovat. I és que el conjunt de l'Alt Urgell ja ha anunciat les baixes de Montse Brotons, Lotta-Maj Lahtinen, Clàudia Guri, Lydia Rivers, Sierra Campisano, Veronika Remenárová, Leigha Brown, Clàudia Contell i Elise Ramette. Només han renovat Anna Palma i Júlia Soler.