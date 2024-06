La Premier League introdueix el límit de despesa

Els equips de la Premier League han decidit, en una reunió a Londres, la introducció, de manera experimental, d'un límit de despesa per a les plantilles que no podran superar el 85% dels ingressos del club.

Aquesta nova iniciativa, que s'utilitzarà "de forma no vinculant" a partir de la temporada que ve, la 2024-2025, es dirà "Squad Cost Rules" (SCR), que es tradueix com a "normes del cost de la plantilla".

"El sistema pretén millorar i preservar la sostenibilitat financera i la competitivitat equilibrada de la Premier League, a més de fer un salt a les aspiracions dels clubs, facilitar l'equiparació amb altres competicions i donar suport a la competitivitat dels clubs en competicions UEFA", ha dit la Premier en un comunicat.

Paral·lelament, els clubs també han acordat aquest dijous el Top of Bottom Anchoring Rules (TBA), una norma que implica que cap equip podrà gastar, en total, més d'un "multiple dels ingressos (per televisió i premis) del club que menys ingressi de la lliga". Aquest múltiple no s'ha fet públic, però els mitjans anglesos el situen al 5.

A la pràctica, això significaria que si l'equip que menys ingressa de la Premier s'emporta a final de temporada 100 milions de lliures, això es multiplicaria per 5 (500 milions) i aquest seria el límit de despesa total dels clubs.

I seguirà en marxa el 'fair play' financer de la lliga, que permet pèrdues de 105 milions de lliures a tres anys i que, per ara, no ha estat actualitzat, malgrat que aquestes xifres es van determinar el 2013 i la inflació des de llavors ha augmentat més d'un 30%.

Aquesta temporada, l'Everton va patir dues sancions per irregularitats econòmiques que van suposar-li la pèrdua de deu punts, reduïts a sis, i de dos punts addicionals. A més, el Nottingham Forest va perdre quatre punts també per irregularitats financeres i el Leicester City, acabat de pujar a la competició, està acusat de trencar les regles del 'fair play' financer. En un esglaó més gran hi ha el Manchester City, que va ser acusat per la Premier League de 115 irregularitats comeses entre el 2009 i el 2018. El conjunt anglès, no sabrà, fins com a mínim l'estiu del 2025, el resultat de les acusacions.