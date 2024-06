Supercopa Col·legial a Manresa: Bàsquet després dels exàmens

Segur que els últims dies heu sentit que molts joves del país estaven fent la selectivitat. Les proves van arrencar dimarts i acaben dijous i, per celebrar el final dels exàmens, què millor que una festa esportiva? Aquesta es viurà precisament aquest dijous, dia 6 del mes 6 a les 6 de la tarda. No és un conjur diabòlic, sinó l'inici dels dos partits amistos que jugaran les formacions femenines, primer, i masculines, després, de l'Escola Joviat i de La Salle.

Totes dues van prendre part, juntament amb el masculí de l'Oms i de Prat, de les primeres fases de la Copa Col·legial, una hereva de les antigues Series Col·legials i que disputen centres de tot l'estat. Van quedar eliminats de la competició, però avui jugaran dos partits que són amistosos, però que ja han despertat expectació i rivalitat a les xarxes les últimes setmanes. S'espera una bona entrada al Nou Congost on no només es gaudirà de l'esport, sinó també d'altra diversió.

En plena expansió

Els dos partits de dijous, que s'han batejat com Supercopa Col·legial, vol ser l'embrió de la futura Copa Col·legial de la Catalunya Central, un torneig que ha de generar classificats per al campionat de nivell català. De fet, l'expansió de la competició, instigada per la Fundación Baloncesto Colegial, queda clara amb les 10.000 persones que van omplir l'Olímpic de Badalona en les finals del passat mes de maig.

Un dels representants de l'organització a casa nostra, i organitzador d'aquesta Supercopa manresana, David Garriga, explica que "ja ens han respost una vintena d'equip de les comarques centrals, del Bages, Berguedà, Solsonès, Osona, Anoia i Moianès". En l'edició d'enguany, l'Oms i de Prat masculí va ser el precursor. Va guanyar un partit i va caure eliminat en el següent. Pel que fa als dos conjunts protagonistes d'aquest dijous, en nois, la Joviat va passar dues rondes i va caure en els vuitens contra el Sant Ignasi Sarrià. La Salle, per la seva banda, va seguir el mateix camí i va caure contra l'Institut La Llauna. Aquest va ser, precisament, el guanyador del torneig estatal en derrotar en la final de València l'Estudio de Madrid.

La Salle Manresa masculí, en un dels seus partits anteriors / David Grau/copacolegial.com

En noies, el conjunt de la Joviat va arribar fins als quarts de final, en què va caure per un exigu 48-53 davant del Sant Gabriel. Al seu torn, les lassalianes van perdre per un sol punt (33-34) en el debut davant del Safa Sant Andreu. La competició a nivell de tot Espanya va ser guanyada per l'IES El Majuelo de Sevilla, que es va imposar al Virolai de Barcelona en el partit decisiu.

Entrada lliure i regles especials

L'entrada per assistir als partits d'aquest dijous és lliure i es faran rifes amb premis com un sopar al Kursaal o una coca de Sant Joan. Es prometen espectacles, actuacions i la presència d'un dels habituals animadors de les nostres comarques i en molts partits del Baxi Manresa, Jordi Callau.

Els partits tenen normes especials, com ara que es faran amb quatre parts de vuit minuts, en lloc dels deu habituals. En els tirs lliures, si s'anota el primer ja comptarà com si se n'haguessin anotat dos i el mateix si toca tirar-ne tres per una falta en el triple. A més, hi ha bonificacions per bona conducta dels equips i penalitzacions en cas que l'afició esbronqui o insulti els àrbitres. En tots els sentits, es demana que se segueixin uns valors i, per tant, tot i que els partits han de ser una festa, hi ha d'haver control i esportivitat.

En les últimes setmanes, la difusió de la Supercopa Col·legial de Manresa s'ha estès a les xarxes socials. Hi ha, fins i tot, reptes esportius entre els membres dels dos equips que hi participen als quals s'han sumat d'altres escoles de la ciutat. Dijous, per tant, rivalitat però amb final feliç de cara a créixer en el futur immediat.