Tres ex del Baxi Manresa, a la llista de Scariolo per al Preolímpic

El seleccionador espanyol masculí de bàsquet, Sergio Scariolo, ha facilitat aquest dijous la seva llista de 22 convocats per al Preolimpic de València del pròxim mes de juliol, amb la presència de tres exjugadors del Baxi Manresa, l'absència del base Ricky Rubio (Barça) i el retorn del nacionalitzat Lorenzo Brown (Maccabi Tel Aviv). Paral·lelament, els exjugadors Albert Oliver i Fran Vázquez s'incorporen al cos tècnic.

Els seleccionats pel tècnic són Alberto Abalde (Reial Madrid), Alex Abrines (Barça), Santi Aldama (Memphis Grizzlies), Darío Brizuela (Barça), Lorenzo Brown (Maccabi), Alberto Díaz (Unicaja), Rudy Fernández (Rieal Madrid), Sergi García (Río Breogán), Usman Garuba (Golden State Warriors), Fran Guerra (Lenovo Tenerife), Juancho Hernangómez (Panathinaikos), Willy Hernangómez (Barça), Sergi Llull (Real Madrid), Xabi López-Arostegi (Valencia Basket), Juan Núñez (Ratiopharm Ulm), Joel Parra (Barça), Jaime Pradilla (Valencia Basket), Josep Puerto (Valencia Basket), Miquel Salvó (Dreamland Gran Canaria), Yankuba Sima (Unicaja), Edgar Vicedo (Lenovo Tenerife) i Santi Yusta (Casademont Zaragoza).

El bloc, amb deu campions de l'Eurobasket del 2022, està ple de cares habituals a les convocatòries del tècnic italià i tiba de l'última 'finestra FIBA' del mes de febrer passat per recupera a peces com Llull, Willy Hernangómez, Abrines, Núñez, els 'NBA' Yusta i Garuba i un Lorenzo Brown, que no jugava amb l'equip des del seu paper clau en l'últim Europeu.

En canvi, no comptarà aquesta vegada amb Ricky Rubio, mentre que Víctor Claver, Sebas Saiz i Tyson Pérez han declinat ser convocats per motius personals.

D'aquesta llista inicial de 22, 15 d'ells començaran a treballar ja dilluns que ve a Màlaga, mentre que la resta, els implicats en les finals de la Lliga Endesa (Lull, Rudy i Abalde), de la Lliga Grega (Juancho Hernangómez) i de la Lliga Israeliana (Brown), i Aldama i Garuba ho faran més tard, a partir del 17.