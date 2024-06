Talls de trànsit a Manresa per la Volta a Catalunya femenina: consulta totes les afectacions d'avui

L'acollirà la sortida i l’arribada de la primera etapa de la 1a Volta Ciclista a Catalunya Femenina a Manresa comportarà diferents afectacions de mobilitat aquest divendres.De les 8 a les 20 h es tallarà el trànsit de vehicles de la Muralla del Carme, entre la carretera de Vic i la plaça Infants. Els usuaris del gual del número 2 no podran accedir ni sortir amb vehicle a partir de les 9.30 h, la Plaça Infants, el carrer Infants, entre la carretera de Vic i el carrer Joc de la Pilota, el carrer Puigterrà de Dalt, entre la plaça Infants i el carrer Flors de Maig i el carrer Sant Andreu.

Sortida neutralitzada de l'etapa des de la plaça Infants

De les 14.45 hores a les 15.20 hores, es tallarà el trànsit de vehicles en el recorregut:

Inici etapa a plaça Infants



Carrer Infants

Carretera de Vic (en aquest vial s’iniciaran els talls a partir de les 14.30 h)

Muralla del Carme

Muralla Sant Domènec

Carretera de Cardona

Sortida de ciutat per C-37z i C-55 en direcció a Cardona

Final de l'etapa a plaça Infants

De les 17.30 hores a les 18.30 hores, es tallarà el trànsit de vehicles en el recorregut:

Arribada a la ciutat per C-55 i C-37z provinents de Sant Joan de Vilatorrada



Carretera de Cardona

Muralla Sant Domènec

Muralla del Carme

Arribada a plaça Infants

Amb motiu d'aquests recorreguts, es tallarà el trànsit de vehicles pels carrers on discorre la cursa i pels carrers que hi connecten, es realitzaran desviaments de trànsit pels carrers propers no afectats i d'acord als talls de trànsit.

Es prohibirà l'estacionament a la Plaça Infants, la Muralla del Carme, la carretera de Vic, al tram entre el carrer del Sol i la Muralla del Carme, i la carretera de Cardona.

Accés de vehicles autoritzats a la plaça Major i carrer Sant Miquel

Amb motiu del tall de trànsit de carrer Sobrerroca per a les obres emergents de l'edifici número 27 i els talls de trànsit previstos per a la 1a Volta Ciclista a Catalunya Femenina, aquest divendres 7 de juny de les 8 a les 20 h els vehicles autoritzats podran accedir a la plaça Major i al carrer Sant Miquel per l'itinerari següent:

Muralla del Carme



Carrer Nou

Carrer Mestre Planas

Plaça Pedregar

Carrer Pedregar

Plaça del Carme

Carrer Cap del Rec

Afectacions al servei de bus

El Servei BUS MANRESA de transport públic urbà és veurà afectat en totes les seves línies pels talls de trànsit establerts. Les línies, horaris i parades afectades es podran consultar a través del web www.manresabus.com o bé al telèfon 93 875 71 50.

Els serveis de Transport públic interurbà (línies de Sant Joan de Vilatorrada, Xup, Sant Salvador de Guardiola, Barcelona, ...) modificaran els seus recorreguts d’acord als talls de trànsit establerts. Consulteu afectacions als serveis a través del telèfon 93.874.68.00 (Estació d’autobusos).