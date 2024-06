Ally Wollaston guanya en un esprint agònic la primera etapa de La Volta femenina

La primera etapa de la història de la Volta a Catalunya femenina ha acabat amb sorpresa a la plaça dels Infants de Manresa. Ally Wollaston (AG Insurance) ha trencat amb totes les previsions i s'ha imposat sobre la mateixa línia de meta a la principal favorita per a endur-se les arribades massives: Marianne Vos (Visma Lease a Bike).

El pilot era conscient de la perillositat que podien tenir un grup de ciclistes escapades, així que des dels primers metres després de la sortida neutralitzada, han imprès un gran ritme. Tot i així, els conjunts més modestos com el Massi-Baix Ter no renunciaven a l'oportunitat de deixar-se veure, i mitjançant Mireia Trias, que una vegada superat el Coll de Pinós, es llançava a la baixada per a consolidar un petit avantatge. Però les forces del pilot encara eren superiors a la ferma voluntat de la jove corredora de Mont-ras, que com a mínim ha rebut el reconeixement del premi a la combativitat. El pilot estava llançat, i després de la primera selecció, que s'ha fet abans d’arribar a Pinós, només restaven una cinquantena de ciclistes al grup capdavanter.

Tot es començava a perfilar perquè la vencedora de la primera etapa de la història de La Volta femenina es decidís a la lleugera pendent de la Muralla del Carme. L’alt de Can Pallarès tampoc era suficient per a moure la cursa. Els equips World Tour prenien de nou les regnes, i a un ritme constant però assequible superaven la darrera dificultat muntanyosa de la calorosa jornada.

Les ciclistes del FDJ francès ho provaven en els darrers quilòmetres de descens, conscients que no tenien cap ‘sprinter’. Però una equivocació en prendre la darrera rotonda del recorregut, ha enviat en orris tota la feina feta fins aleshores. Tot semblava telegrafiat per a la victòria de Vos, però l’AG Insurance ha jugat millor les seves cartes, i Wollaston l'ha superat en el cara a cara final amb polèmica, ja que les dues ciclistes han estat a punt de col·lisionar a escassos metres de l'arribada.