Manresa enceta una Volta a Catalunya femenina històrica amb tres etapes

La primera edició femenina de la Volta Ciclista a Catalunya ha arrencat aquest divendres al migdia amb una etapa amb sortida i arribada a Manresa, de 100,6 km. Es tracta d’una estrena històrica atès que la cursa, que als darrers anys constava d’una sola etapa, enguany ha obtingut la categoria UCI 2.1 i constarà de tres etapes. Aquesta categoria obliga a la presència de fins a 7 equips de categoria UCI Women’s WorldTour, la màxima mundial.

El pilot el formen 130 ciclistes, integrades en 20 equips. Entre les corredores amb més nom i palmarès, hi ha la neerlandesa Marianne Vos. És la líder de l’equip Visma lease a Bike. Ha estat tres vegades campiona del món i ha aconseguit fins a 250 victòries, en totes les grans curses del calendari internacional. Amb tot, les opcions del seu equip per a la victòria final semblen recaure en Riejanne Markus, que a l’última Vuelta a Espanya va quedar segona.

L’altre equip que ve amb tota la intenció d’endur-se la primera edició de la Volta, és el FDJ-Suez que sortirà amb tres opcions, Cecilie Uttrup-Ludwig, una escaladora de referència que pot fer-se valdre a l’etapa de dissabte a La Molina, Evita Muzic, guanyadora d’una etapa de la Vuelta i Grace Brown, vencedora de la clàssica Lieja-Bastogne-Liena.

També poden tenir opcions a la victòria final Asleigh Moolman-Pasio i Sarah Gigante, de l’AG Insurance-Soudal Team, equip hi milita la catalana Mireia Benito.

Les etapes

L’organització de la Volta ha previst tres etapes de perfil ben diferent i equilibrat. La d’avui, de 100,6 km amb sortida i arribada a Manresa, es considera de mitja muntanya, amb els passos pels colls de Pinós i de Cal Pallarès, tots de 3a categoria.

Tot i que estan allunyats de la meta, el perfil és trencat i exigent, especialment a la part central, entre Pinós i Calaf. De fet, des de Manresa i fins a Pinós, el terreny pica constantment cap amunt, amb força repetjons de prou duresa perquè si el ritme és elevat, el pilot es trenqui força abans de coronar Pinós. La selecció es podria fer a Cardona, en una pujada que, tot i no estar catalogada ni ser puntuable, és prou llarga i exigent com per trencar el grup.

Sent la primera etapa, es fa difícil pensar que les favorites al triomf final deixin anar una escapada. El més probable és que la victòria d’etapa, amb la meta situada en ascens, es disputi en un esprint entre les candidates.

La resolució de la Volta s’hauria de produir demà. La segona etapa, de 95.7 km, sortirà de la Seu d’Urgell. Les corredores pujaran la Collada de Toses, baixaran a Alp i pujaran a l’estació d’esquí de la Molina. Dos ascensos de primera categoria que haurien de configurar el podi final.

La darrera etapa de diumenge, entre Molins de Rei i Barcelona, de 86,6 km amb els alts de Casots, de 2a categoria, i el de Begues, de 3a, s’hauria de decidir en un esprint massiu.