Manresa estima La Volta femenina: així s'ha viscut la primera etapa de la cursa a la ciutat

Manresa, Ciutat Pubilla de la Volta Ciclista a Catalunya perquè ha estat la segona que més etapes n’ha acollit darrere de Barcelona, va demostrar que estima la ronda catalana. Els seus veïns, que van sortir al carrer sota un sol implacable a quarts de tres del migdia durant la cerimonia de presentació dels 20 equips i 122 ciclistes per recórrer la primera de les tres etapes de l’estrena com a cursa de categoria UCI 2.1. I més tard, a quarts de sis tocats, per rebre-les amb crits d’ànim i aplaudiments d’admiració després d’un esforç de 100,6 km i 1.551 metres de desnivell positiu, amb temperatures que no van baixar mai dels 30 graus, per carreteres estretes i entre camps i clapes de bosc ressecs i desolats.

De fet, van ser tots els veïns de les poblacions per les que va circular i, també, per les que no hi va entrar, com va ser el cas de Súria, que van voler sortir a veure passar les ciclistes. Els carrers de Cardona i Calaf i els alts del Santuari de Pinós i de Cal Pallarès estaven atapeïts de gent com en qualsevol altra etapa de la Volta masculina o de la Vuelta. A tot el recorregut hi havia gent esperant el pas del pilot femení, no només en les ciutats i els pobles o en els punts més emblemàtics i previsibles.

A l’arribada a Manresa, la resposable esportiva de la Volta femenina, l’excorredora Patricia Ortega, encara no s’havia tret els nervis de la sortida. Comentava l’etapa amb les corredores de la Selecció Catalana i del Massi Baix Ter en què havia militat, com si se n’enyorés. Parlava de «satisfacció» perquè l’estrena havia «sortit perfecta». La mateixa contentació que expressava el Director de la Volta, Rubèn Peris, tot just baixar del cotxe de direcció, minuts abans que arribés el pilot principal per disputar-se la victòria a la meta instal·lada a la Muralla del Carme.

Un pilot desigual

Hi havia un cert temor perquè, tot i el creixement que ha experimentat el ciclisme femení en la darrera dècada, la desigualtat en el pilot és notòria. Es va veure a la presentació dels equips. Les integrants dels set equips WorldTour hi van acudir les darreres per estalviar-se el bat de sol que queia a la Plaça dels Infants i totes protegides amb armilles de gel o amb bosses de gel al clatell per baixar la temperatura del cos.

El recorregut no era pas cap broma, tampoc. Fins al Coll de Pinós al quilòmetre 45, tot cap amunt amb repetjons exigents i amb la travessa de Cardona que bé podria ser puntuable. I de Pinós a Calaf, un terreny trencat perquè si alguna corredora s’havia quedat despenjada, patís per no arribar fora de control.

Les corredores van respondre a l’exigència del recorregut amb una etapa d’un nivell altíssim, que queda clar quan s’observen els 36,3 km/h amb què es va completar, i pel control que van exercir els equips de les candidates al triomf d’etapa i a la victòria final.

El Visma Lease a Bike de la triple campiona del món Marianne Vos tenia una arribada ideal per a les seves condicions, l’AG Insurance ha vingut amb l’opció d’Ally Wallston per als esprints, Justine Ghekiere per a la muntanya i Mireia Benito per a les escapades. Tampoc el FDJ, amb Cecilie Ludwig Uttrup, Evita Muzic i Grace Brown van pemetre cap escapada en una etapa que no havia de fer guanyar la Volta (això passarà avui a la Molina), però que sí que un qualsevol mal pas la podia posar coll amunt.

Vam seguir la Volta amb un cotxe conduït per l’exciclista professional Ramon Medina Esparza (Sabadell, 1975), continuador d’una saga ciclista important i a qui una caiguada amb trencament de maluc va tallar una carrera prometedora.

Hi havia al cotxe també l’alcalde i el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Sant Celoni, Eduard Vallhonesta i Albert Planas, respectivament. Medina és un col·laborador habitual de la Volta, encarregat de mostrar una etapa des de l’interior de la caravana ciclista als qui hi són convidats, cadascun per motius diversos i particulars. Els de Vallhonesta i Planas, valorar si per a Sant Celoni pot ser positiu acollir una etapa de la Volta femenina de l’any que ve. A peus del Montseny, el recorregut que en sortiria s’ho val.