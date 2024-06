Pau Cubarsí, Aleix García i Marcos Llorente, els descartats per a l'Eurocopa 2024

El seleccionador estatal masculí de futbol, Luis de la Fuente, ha descartat de la prellista inicial de 29 jugadors per a l'Eurocopa d'Alemanya el defensa Pau Cubarsí (FC Barcelona) i els migcampistes Aleix García (Girona) i Marcos Llorente (Atlètic de Madrid). El torneig es disputarà del 14 de juny al 14 de juliol.

El combinat estatal, a través d'un vídeo amb la participació de Rafa Nadal, que hi aporta la veu, ha confirmat aquest divendres els seus 26 futbolistes definitius per al torneig continental, entre els qui finalment sí que hi ha el centrecampista Fermín López (FC Barcelona) i el davanter Ayoze Pérez (Betis).

L'andalús del Barça, que ha fet el salt des de la Sub-21, i el canari, que va ser convocat per primera vegada als 30 anys amb la prellista, van debutar dimecres passat amb l'Absoluta en l'amistós davant d'Andorra, i sembla que van convèncer definitivament el tècnic.

En canvi, no seran a l'Eurocopa Pau Cubarsí, Aleix García i Marcos Llorente, que ja no viatjaran amb l'equip a Palma de Mallorca per la disputa de l'últim amistós, aquest dissabte, contra Irlanda del Nord. La no convocatòria del jove central català, que havia irromput amb força aquest 2024 després de rebre la plena confiança de Xavi Hernández al FC Barcelona, produeix certa sorpresa, però també cal tenir en compte que ben aviat podria formar part de l'equip que participarà als Jocs Olímpics de París.