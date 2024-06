Últim bitllet per a l'ACB: San Pablo Burgos, Lleida, Estudiantes o Tizona Burgos?

El San Pablo Burgos, el Força Lleida, el Movistar Estudiantes i el Tizona Burgos es juguen aquest cap de setmana el darrer bitllet que dóna accés a la Lliga Endesa del proper curs en una Final Four al pavelló Madrid Arena, de la capital espanyola. El vencedor acompanyarà el Leyma Coruña a la màxima categoria del bàsquet estatal.

Després d'uns quarts de final en què els quatre equips van fer valer el factor pista i el seu paper de favorits, dissabte, a les semifinals, Movistar Estudiantes i Tizona Burgos lluitaran per un lloc a la final i el Força Lleida i el Sant Pablo Burgos per a l'altra. I diumenge, els guanyadors de tots dos duels buscaran l'ascens. El Zunder Palència va ser el guanyador de la passada edició de la final a quatre, però un curs després ha retornar a Leb.

A la fase regular, només una victòria va separar els quatre equips que anhelen ascendir a la lliga ACB. Uns per retornar a l'elit, com l'Estudiantes i el Burgos. Els altres dos, per debutar-hi.

Les armes del Lleida de Gerard Encuentra

En el cas del Lleida, dirigeix el conjunt Gerard Encuentra, tècnic que és a les travesses per substituir Pedro Martínez al Baxi Manresa. El seu referent ofensiu és l'escorta Jaume Lobo, anotador d'un conjunt que ha arribat enratxat a aquest final de temporada i que ha estat el més defensiu de la competició. El conjunt català ha rebut menys de 75 punts per partit, la mitjana més baixa de punts en contra de la LEB Or. És, tambè, l'equip menys anotador dels quatre de la 'Final Four' tot i quer es troba còmode amb marcadors baixos.

A més de Lobo, Encuentra confia en els punts de l'americà Cameron Krutwig, que ha incrementat els seus percentatges al playoff, i en els 208 centímetres del pivot Kur Juath per ficar-se a la primera final de la seva història i aspirar a arribar a la lliga ACB després d'una dècada a LEB Or, sempre a la zona mitjana-alta de la taula.