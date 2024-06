El Covisa, a un pas de l'ascens a Segona: classificat per l'última fase dels play-off

El Covisa Manresa s'ha classificat avui per l’última fase dels play-off d’ascens a la Segona Divisió de futsal després de superar per 6 gols a 4 al Tenerife Iberia Toscal. 8-5 en el global de l’eliminatòria.

Tal com ja va avançar Asís a Regió7 en la prèvia del partit, els manresans no han especulat amb l’avantatge aconseguit a l’anada i han sortit a ampliar el resultat des de bon començament.

En els primers instants de partit, Asís ha enviat una pilota al pal després d’una grandíssima combinació entre tots cinc jugadors locals, que ha servit d’spoiler del que seria la primera meitat. Una anada i tornada constant amb gairebé una desena d’ocasions per tots dos conjunts.

El primer gol del partit l'ha fet Terri al tercer minut. Ha aprofitat un mal refús de Jaime provocat per Aaron Lozano, amb un intent de vasel·lina des de lluny. Tot just un minut després, però, els canaris han recuperat la pilota a camp propi i han sortit en transició ràpida, fidels al seu joc, i Garoé ha posat l’empat al marcador.

Aaron Lozano en dues ocasions ha avançat el Covisa una altra vegada. Primer, al minut 8, quan ha rebut una passada llarga a l’àrea rival i s'ha desempellegat amb classe del seu defensor per xutar amb la cama esquerra. El tercer, al minut 9. Ha arribat d’una sacada de banda. Mario Silva ha sacat i un defensor ha refusat mig caient. Li ha caigut a ell mateix i ha fet una passada a Lavado, que al seu torn la jugat al segon pal per Aaron, que es trobava tot sol i ha rematat a plaer.

A l’11, Terri ha recuperat una pilota a l’àrea rival. David Lozano l'ha acompanyat i ha rebut una passada de la mort tot sol contra el porter i va fer el quart dels manresans.

El conjunt de Juan Antonio García, amb quatre gols per sota i poc més de mitja hora per remuntar, ha tret el porter jugador i ha obligat el Covisa a replegar-se. Des de llavors, la tònica del partit ha canviat. El Tenerife era qui ha proposat i el Manresa ha provat de recuperar la possessió. Tot i això, els de Cachinero han aguantat i no han encaixat més en tota la primera meitat.

Però a la represa, amb els canaris encara atacant amb cinc, Lavado ha intentat refusar de sota pals un xut del porter jugador. Sense èxit. S'ha fet gol en pròpia. Era el 4-2.

Els locals seguien defensant-se de la superioritat numèrica en atac dels visitants i han provat de xutar de camp propi tant bon punt recuperaven la pilota. Després d’uns quants intents sense trobar porteria, Terri ha fet el cinquè dels seus al minut 29. Lavado vha recuperat la pilota i li ha caigut morta als peus del golejador, que sense pensar-s’ho ha xutat a porteria buida.

Ell mateix ho ha tornat a fer al 32’ amb assistència de David Lozano. Ha jugat ràpid Blasco per Lozano mentre els canaris protestaven un córner. Aquest ha creuat la pista amb la pilota controlada als peus i Terri ha rematat a porteria buida.

Malgrat l’avantatge dels manresans al marcador, els de Tenerife ho seguien provant sense abaixar els braços. El partit no s’havia acabat i el Manresa ja havia comès les cinc faltes.

Al minut 34, Aaron Riera ha perdut una pilota a l’àrea pròpia que ha suposat el gol d’Edu Castro. Entre ell i Blasco s'han fet un embolic sota l’intensa pressió canària. Al 37’, Martín ha fet una gran passada vertical entre els defensors del Covisa, un company li ha tornat i ha rematat tot sol contra la porteria local.

Tot i els dos gols finals, el coixí dels manresans, que han comptat amb el suport d’un Pujolet ple a vessar, ha estat suficient per garantir-se una plaça en les últimes eliminatòries d’ascens de categoria. El Covisa coneixerà el seu rival en el sorteig que es farà dilluns.