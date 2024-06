Un doblet d'Hugo Rodríguez dona tres punts al Berga (2-0)

El Berga va fer els deures i va vèncer al ja descendit Voltregà (2-0) en un partit dominat pels locals, que van saber avançar-se a la primera meitat i adormir prou el partit al segon temps davant un equip osonenc que, malgrat que no es jugava res, va intentar lluitar, però no amb prou ímpetu per a arribar a tenir opcions d'endur-se algun punt.

Tot i fer la feina, aquest resultat és insuficient, ja que les victòries del Torelló, al camp de l'Atlètic Gironella, i de Natació Terrassa, a casa del Sabadell Nord, fan que els de Pau Morral finalitzin la temporada regular tercers, i hauran de jugar un play-off a partit únic per pujar. Així i tot, si no haguessin guanyat, el Ripollet, que va vèncer el Navàs, els hauria passat per davant i s'haguessin quedat sense play-off. Ara, s'enfrontaran al Torelló en un duel d'anada i tornada per a decidir quin dels dos s'endú l'ascens a Primera Catalana.

L'inici de l'enfrontament va ser de domini local, que va tenir una ocasió clara només començar el partit, però ràpidament el conjunt berguedà va començar a patir, fruit dels nervis, i el partit va adquirir una certa igualtat. Al minut 23, Joan Palomo va centrar la pilota, Ramon Artigas va estavellar-la al pal i Hugo Rodríguez va ser el primer a recuperar l'esfèrica i, sol, va anotar el primer gol de l'enfrontament. El Berga va tenir més tranquil·litat i, ja amb el marcador favorable, va poder solidificar el domini. A un minut pel final de la primera meitat, el mateix Hugo Rodríguez va aturar amb el pit un llançament llarg d'un defensa local, va superar el seu marcador i, amb un gran xut, va superar Sanchez per fer el 2-0 i el seu doblet personal.

A la segona meitat, el Berga va intentar adormir el partit amb èxit, dominant la possessió i evitant accions de perill visitants, malgrat que no va gaudir d'opcions gaire clares, excepte una ocasió d'Arnau que no va entrar de ben poc. Els visitants, que van intentar anar cap a l'atac amb canvis ofensius, tampoc van gaudir d'ocasions clares, excepte un remat al minut 83 que es va estavellar al travesser.