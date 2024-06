Fer bo el resultat de Tenerife

«No volem deixar l’eliminatòria oberta fins el final. Sortirem a per totes, sense especaular amb el resultat i buscarem deixar-ho tancat abans de la botzina. Però no serà fàcil. El Tenerife és un equip molt ben treballat que també sortirà a per totes. Si alguna cosa és evident, és que veurem un gran partit » va declarar el capità del Covisa, Asís, a Regió7.

El Covisa Manresa es jugarà avui a les 13.00h un bitllet per la final dels play-off d’ascens a la Segona Divisió de futsal. El partit d’anada va acabar amb un resultat favorable als manresans d’1 gol a 2, en un partit que, previsiblament, tindrà poc a veure amb l’enfrontament d‘aquest migdia.

«El partit d’anada va ser molt igualat. Amb poques oportunitats clares als dos costats. Crec que els dos equips sabíem que era el primer enfrontament d’una eliminatòria de vuitanta minuts. No vam voler arriscar massa per tenir opcions a la tornada», va explicar Asís. «Tot i això, vam sortir a guanyar el partit. Ens vam posar el repte de canviar la història. Mai havíem guanyat un partit de play-off fora de casa i volíem canviar aquesta tendència. Volíem arribar al Pujolet amb una victòria, sense tenir la necessitat d’haver de remuntar. Volíem començar bé fent la feina fora de casa, per després, a Manresa, només haver-ho de rematar», va afegir.

A l’anada, el Tenerife va colpejar primer, amb un gol d’Adri de cap. El porter va enviar una passada directa amb la mà, que entre un defensor i Blasco no van poder refusar. Però, en menys de tres minuts el Covisa va ser capaç de remuntar amb dos gols d’Asís des del doble penal. «Es van avançar ells primer amb una jugada aïllada on ens van sorprendre. No ens vam entendre entre el tanca i el porter i ens van aconseguir fer el gol. Per sort, en un moment es van carregar de faltes i amb dos doble penal vam capgirar el resultat abans del descans. A la segona part ells van intentar tornar a posar-se per davant i el partit es va tornar una mica més boig. Tot i així vam tenir ocasions per fer el tercer i ampliar encara més l’avantatge, però no va ser possible», va explicar l’autor dels dos gols.

Per la seva banda, l’entrenador dels manresans, Paco Cachinero, va explicar a Regió7 la importància del resultat aconseguit a Tenerife. «La victòria sempre és un bon resultat, però se’ns va fer curt. Vam tenir diverses oportunitats clares a a la primera part que no vam acabar de resoldre. Però vam marxar prou contents perquè els canaris són un gran equip. Tenen un estil de joc molt directe. Busquen atacar porteria ràpidament intentant aprofitar errades del rival. O sigui que ens van obligar a fer un gran esforç defensiu, sobretot en transició. Però estic molt content, molt satisfet del treball dels jugadors. Crec que vam ser clars dominadors del partit i vam treure un gran resultat de cara la tornada».

Va referir-se també a la polèmica jugada del tercer gol del Manresa, que hagués suposat un coixí prou important de cara el partit d’avui. «Va ser una llàstima que sonés la botzina quan el xut de Lavado es disposava a entrar. Va ser una bona jugada defensiva on vam robar la pilota mentre ells estaven atacant amb el porter jugador. Però bé, es va assenyalar el final i el gol no va poder pujar al marcador».

El Tenerife Iberia Toscal va acabar la temporada regular en segona posició, només per darrere del Gran Canària, que també disputa les eliminatòries d’ascens de categoria. Els de les Palmas també es jugaran avui el pas a la final. Però, en el seu cas, hauran de remuntar un resultat advers de 5 a 3 contra l’Sporting la Nucía, rival del Manresa al grup 3 de la Segona Divisió B.

Tant l’entrenador Cachinero com el capità Asís van voler fer una crida als aficionats manresans per comptar amb el seu suport i omplir el Pujolet de gom a gom. «Esperem que, com en els dies anteriors, tothom ens vingui a animar i ens ajudi a guanyar aquest partit. Tot i tenir el resultat a favor, el Tenerife és un equip incòmode que ens ho posarà difícil. Encara no està tot dit. Queden quaranta minuts per jugar-se. Esperem que sigui una tarda més de gaudir de l’afició i, en acabar, d’un bon resultat», va explicar el tècnic.

Per la seva banda, Asís va afegir que «animem a la gent a que vingui. Aquest partit és una final. Volem arribar a la tercera eliminatòria i pujar de categoria. Serà un gran enfrontament i amb l’escalf de l’afició al nostre costat, l’objectiu serà més fàcil d’assolir».

«Per sort podré comptar amb tota la plantilla. Estan tots disponibles i es troben bé. Cap d’ells té molèsties i aquesta setmana hem pogut entrenar bé. A més, com que tenim la possibilitat d’incorporar fins a catorze jugadors, també podrem comptar amb l’Ían, que és juvenil, i que aquesta setmana ha estat entrenant amb nosaltres», va explicar Cachinero.

Un cop acabada aquesta segona disputa, dilluns vinent es celebrarà el sorteig que definirà els enfrontaments de la tercera i última eliminatòria. A las Rozas. Els equips amb millor coeficient disputaran el partit de tornada a casa, el 22 de juny. Els tres equips vencedors d’aquesta fase, seran els que assoliran l’ascens a Segona Divisió.