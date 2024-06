Joviat i Salle acomiaden el curs a la Supercopa Col·legial

Èxit sense precedents en els dos partits de Supercopa Col·legial disputats al Nou Congost. Els equips masculins i femenins de La Salle Manresa i la Joviat van cloure així un curs en què els dos centres educatius tornaven a prendre part de l’onzena edició de la Copa Col·legial de Barcelona. Una competició en la qual també hi va prendre part, en categoria masculina, l’Oms i de Prat.

Miquel Llompart va ser el jugador més entonat anotant 36 punts | EDUARD VEGA / MARC LLOHIS

Però els partits de dijous transcendien la importància esportiva. El duel enfrontava amics i amigues de la ciutat que, a més, en la majoria de casos comparteixen equip de bàsqut federat. En els dos casos, el triomf se’l van adjudicar els conjunts de la Joviat, però les jugadores i jugadors de la Salle no van abaixar els braços, i van plantar cara fins als darrers instants del seu respectiu duel.

El primer partit que es va disputar va ser el femení. Un enfrontament que va anar clarament de menys a més. Els nervis i pressió que significava jugar davant d’un miler de persones pesava d’inici, i semblava que el canell de les jugadores s’s’arronsava. A poc a poc els dos equips anaven entrant al partit, però era la Salle qui semblava fer-ho amb més contundència. Però la competitivitat de les jugadores de la Joviat no les deixava quedar enrere, i al descans, les jugadores dirigides per Albert Bover i Sergi Torrescasana només dominaven per un punt.

Era el moment per a les de Ferran Puig de contraatacar. El joc coral havia de ser la clau, i el control del rebot passava a esdevenir clau. La Joviat va aconseguir donar la volta al resultat, i a partir d’aleshores manar a l’electrònic. Només una alternativa zonal semblava frenar les de Puig, però la Salle tampoc aconseguien clares opcions de cistella, i retallar el desavantatge va acabar esdevenint una tasca impossible.

Amb menys miraments va començar el duel masculí. Els dos conjunts també es coneixien bé, i tenien molt presents les fortaleses i debilitats dels seus rivals. I durant tota la primera meitat. el conjunt que semblava imposar la dinàmica de joc que més el convenia era la Joviat. Els de Ferran Puig, amb Marc Rosell d’estendard, feien valdre la seva condició d’equip més físic, i aprofitaven per a fer de la seva zona una espai inviolable, tot i la insistència i talent Jordi Saló, que mica en mica tornava a situar a la Salle en una distància que assegurava igualtat.

Però la represa va tornar a ser favorable al conjunt que dirigia Puig, que gràcies a un excepcional Miquel Llompart, començava a donar els primers marges importants als seus. Una perspectiva que no interessava a la Salle, que tot i la ferma voluntat a refer-se del cop, semblava sense masses idees. Només un Biel Mauri molt incisiu i encertat semblava ser capaç d’acompanyar a Saló per a certificar una possible la remuntada.

Però cada vegada que la Salle semblava entrar al partit, el talent i superioritat física de la Joviat els tornava a allunyar. Els minuts es consumien, i quan només en restaven quatre, el partit semblava sentenciat a favor dels de Puig. Però els de Bover no es van rendir, i gràcies a un final amb molt d’encert van igualar un partit que es va decidir des del tir lliure. n