El Força Lleida destrossa l'Estudiantes i fa retornar la ciutat a l'ACB dinou anys després (70-85)

Lleida tornarà a la Lliga Endesa la temporada que ve després de dinou anys d'absència. L'equip de la ciutat, l'actual ICG Força Lleida, ha destrossat el favorit i amfritrió, el Movistar Estudiantes, en una final al Madrid Arena que no ha tingut color des del 0-14 inicial. L'equip de Gerard Encuentra, el jove tècnic de 34 anys que sembla que es quedarà a Barris Nord per entrenar l'equip de la seva ciutat a l'ACB, ha arribat a tenir justament 34 punts de renda al segon període (14-48) i ha sabut gestionar la renda durant la resta del partit, tot i una certa reacció col·legial a còpia de triples al tercer període.

Amb aquest ascens, el bàsquet català tindrà cinc equips a la pròxima edició de la Lliga Endesa, al costat del Baxi Manresa, el Barça, el Joventut i el Girona. A més, el MoraBanc Andorra és un conjunt adscrit a la federació catalana, amb la qual cosa aquesta tindrà un terç dels conjunts de la competició.

En el partit de Madrid, poca història des del parcial inicial. L'Estudiantes, que encadenarà la seva quarta temporada seguida a l'infern sense tornar a l'ACB, tot i el milionari patrocini de Movistar, ha pagat la responsabilitat. No ha anotat la primera cistella fins un 2+1 de Francis Alonso als nou minuts de joc, quan ja perdia per 7-21.

Per contra, el Lleida defensava bé i, a més, movia la bola amb criteri fins trobar els pivots, un Krutwig sempre ben posicionat i un espectacular Kuath. El jugador de Sudan ha estat el millor del partit, amb 23 de valoració, i ni l'aturada del joc per una avaria en el marcador no ha aturat el seu equip. Els 31 punts del descans ja ho deixaven tot molt clar i, tot i un recital de triples de Dee a la represa, l'Estudiantes haurà de repetir, a la LEB, el setembre.