Marianne Vos escriu la seva llegenda a la primera Volta

El prestigi de les grans voltes i curses ciclistes s’engrandeix amb els noms dels seus guanyadors. La primera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina portarà per sempre més amb tota probabilitat el nom de la neerlandesa triple campiona del món Marianne Vos (Visma), que ahir es va imposar en solitari a la segona etapa entre la Seu d’Urgell i la Molina, de 95,7 km.

Vos és tota una llegenda del ciclisme. Als seus 37 anys, atresora més de 250 victòries professionals, entre les quals els Campionats del món de ruta del 2006, 2012 i 2013 (i 7 medalles de plata) o una medalla d’Or als Jocs Olímpics de Londres. I aquesta temporada demostra un nivell molt alt, amb dues victòries d’etapa a la Vuelta i a les clàssiques de primavera Omloop Het Nieuwsblad, a Través de Flandes i l’Amstel Gold Race. Avui, molt probablement, hi afegirà la volta Ciclista a Catalunya.

La neerlandesa no era la favorita ni per a la victòria final de la Volta ni, encara menys, per al triomf d’etapa de la Molina. Es comptava que s’imposaria a l’esprint de Manresa i al d’avui a Barcelona.

Quan Vos va acabar de fer l’esprint de Manresa, que va perdre davant de la neozelandesa de l’AG Insurance Ally Wollaston, va fer un gest de queixa per entendre que la seva rival l’havia molestada en desviar-se lleugerament de la trajectòria. A la pujada a la Molina, va semblar que Vos traiés tota la ràbia que li havia provocat la derrota de divendres i no va parar d’atacar fins a quedar-se sola al capdavanbt, en un terreny que no és ben bé el seu.

El pilot va arribar agrupat i prou sencer als quilòmetres finals de la Collada de Toses, el primer port de primera categoria que havien d’afrontar. Un port no excessivament dur pel que fa al percentatge, del 3,3 % de pendent mitjana, però força llarg, de 21,7 km.

Que hi hauria canvi de líder a la general, es va veure de seguida perquè Ally Wollaston (AG Insurance), tot i mantenir-se en el grup principal, rodava per la part posterior. El seu equip no feia la pujada excessivament dura, i el Visma lease a Bike no mostrava encara cap intenció de trencar la cursa.

El moviment de l’equip neerlandès va arribar al final de la baixada cap a Alp, just abans d’iniciar l’última ascensió a la Molina, de primera categoria, més curta però amb rampes molts més dures. El Visma va llançar per davant la neerlandesa Fem van Empel. Semblava que el Visma treballava per Riejanne Markus que, tot i dur el dorsal 2, apareixia més candidata a guanyar l’etapa i, en conseqüència la Volta, que no pas Marianne Vos, tot i lluir el dorsal 1.

En aquest moment, el grup principal es va anar trencant a trossos. El grup perseguidor el liderava la catalana de l’AG Insurance, Mireia Benito, que va excel·lir en la feina de persecució perquè Van Empel no va arribar a agafar mai més de 10 segons. Benito va acabar la feina a 8 quilòmetres de l’arribada, tot i que no es va arribar a despenjar mai del tot. Va entrar 14a, a 1:39 de la guanyadora, i ara és 14a a la general a 1:55 de la líder i a 10 segons de la desena posició.

Un cop neutralitzada Van Empel, va començar el festival de Marianne Vos, com per fer valer el número 1. Va atacar a 7,4 km i el grup es va engrunar. Es van quedar 5 al davant, amb Markus encara. A 6,4, nou atac de Vos, ja només seguida per la noruega Katrine Aalerud (Uno-X). La neerlandesa no va parar fins a desempellagar-se’n, afegir segons al seu marge i entrar en solitari a la Molina per fer més gran la seva llegenda i encetar la de la Volta femenina.

