Meritxell Soler, bronze per equips a la mitja marató dels Campionats d'Europa de Roma

L’atleta de l’Avinent Manresa Meritxell Soler ha guanyat la medalla de bronze per equips en la prova de mitja marató dels Campionats d’Europa de Roma que es celebren des de divendres i fins dimecres que ve. Espanya ha quedat tercera, per darrere de Gran Bretanya i Alemanya.

Tot i que no ha puntuat per a l'equip, en arribar a la meta 32a amb 1:12:16, Soler ha pujat al podi amb la selecció espanyola que ha fonamentat el bronze amb les posicions 12a, 13a i 14a de Laura Luengo, Ester Navarrete i Fátima Ouhaddou, respectivament. Completaven l’equip espanyol Lidia Campo i Laura Méndez.

Per a Soler, aquesta mitja marató formava part de la seva preparació de cara a la marató dels Jocs Olímpics de París, l’11 d’agost. Soler té el rècord de Catalunya de Mitja Marató amb 1:10:21, establert el gener d'aquest any a Santa Pola (Baix Vinalopó).

La prova femenina l'ha guanyada la noruega Karoline Bjerkeli Grovdal (1:08:09, rècord del campionat) per davant de la romanesa d’origen kenià Joan Chelimo Melly (1:08:55) i la britànica Calli Haugher-Thackery (1:08:58).

En la categoria masculina, els dominadors han estat els italians que han fet primer i segon en individuals, amb Yemaneberhan Crippa (1:01:03, rècord del campionat) i Pietro Riva, i primers per equips. El tercer classificat ha estat l’alemany Amanal Petros. Per equips, Espanya ha estat quarta, per darrere d’Itàlia, Israel i Alemanya.

El circuit de Roma tenia tres parts diferenciades Ha sortit des de la zona del Coliseu, ha recorregut els punts més emblemàtics de la ciutat, ha entrat en un circuit de 4,1 km al voltant del Tiber, i encabat s'ha adreçat cap a l'Estadi Olímpic. Un recorregut pla, sense gaire revolts, disputat amb una temperatura d'uns 24 graus i amb una humitat del 50%.