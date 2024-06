Quatre podis dels tres atletes de casa nostra en el català de combinades de Manresa

Quatre medalles per a tres atletes de casa nostra. Sembla complicat treure més rendiment a una participació en uns campionats com els de combinades que han tingut lloc durant tot el cap de setmana a l'Estadi d'Atletisme del Congost de Manresa. Dues plates i dos bronzes en diverses categories per a una competició que, per primera vegada, ajuntava totes les categories en quatre jornades, dues de matí i dues de tarda. Han posat a prova la capacitat organitzativa del Club Atlètic Manresa, que ha superat un dissabte de calor i un diumenge regat per la pluja en alguns moments. Ha estat un bon banc de proves per als Campionats de Catalunya absoluts i sub-23 del proper cap de setmana, en els quals hi haurà gairebé el triple d'atletes que en aquests dies precedents.

Santafé agafa sensacions

En la categoria absoluta hi ha hagut dues medalles. Eloi Santafé, atleta de Valldoreix del Club Atlètic Igualada-Petromiralles Aigua de Rigat, ha estat segon després de les deu proves del decatló, amb les quals s'ha preparat per assaltar el podi d'aquí a tres caps de setmana als estatals de La Nucía. Santafé ha totalitzat 6.903 punts i ha guanyat dues proves, totes dues en l'última jornada, la de salt de perxa (4.32) i la darrera, els 1.500 metres (4.36.96).

Només ha estat superat per un dels grans especialistes estatals del moment, l'atleta del Cornellà Atlètic Pol Ferrer, que ha totalitzat 7.646 punts, una distància significativa. El tercer lloc, també força allunyat de Santafé, ha estat per a Ferran Merino, de l'Intec-Zoiti. Hi havia un total de cinc participants en la prova.

Doble bronze cap a Martorell

Més concorreguda era la prova femenina, en la qual participaven catorze heptatletes disposades a afrontar les set proves del calendari. Gran importància de les joves, fet que queda demostrat amb la conicidència entre el podi absolut i el sub-23. La segona posició, en totes dues categories, ha estat per a Elia Cascallo, atleta del Martorell Atlètic Club, que ha totalitzat 4.446 punts.

L'atleta del club del Baix Nord ha estat la millor en el salt d'alçada, en què ha arribat a l'1,72 metres. La seva regularitat en les altres sis competicions ha provocat que hagi mantingut a ratlla la quarta classificada, Marta Amiel, del Capex, que n'ha fet 4.296. Les dues primeres han estat Ivet Rovira, de l'Hospitalet Atlètic, amb 5.109, i Irene Clemente, del Cornellà Atlètic, amb 4.771. Doble medalla, per tant, per a cadascuna d'elles i un futur interessant al davant.

Plata per a Puigcerdà

La quarta medalla per a atletes de clubs de les nostres comarques ha viatjat a la Cerdanya i ha estat en la categoria sub-18. Martina Casals, del Club Atletisme Puigcerdà, ha estat segona en la categoria sub-18, en la qual les participants també competien en set proves. Casals ha fet 4.174 punts i ha derrotat per només 36 de diferència la tercera, Nicole Bagur, del Cecome Menorca. La guanyadora ha estat Miquelina Gorgals, del Club Atlètic Vic, amb 4.349 punts. L'atleta del conjunt cerdà ha estat la millor en els 200 metres (26.92) i en els 800, la prova que tancava l'heptatló, amb 2.30.87.

Cinc categories en joc

El fet que hi hagués cinc categories, amb homes i dones en cadascuna d'elles, afegia complexitat a l'organització manresana i caldrà valorar com han anat les coses per veure si es repeteix l'experiència en el futur. Pel que fa als resultats ,en la resta de les categories, el mateix Pol Ferrer també ha estat el vencedor del sub-23 masculí.

En la categoria sub-20 masculina, ha vençut Adrián Priego (FC Barcelona), amb 6.749 punts, per davant de Nil Sharma, del Catalunya, i Luc Fernandó, del Cornellà Atlètic. En la part femenina, amb només dues participants, Núria Crusellas, del Castellar, ha guanyat amb 3.334 punts per davant de Laia Romero, del Vic.

En sub-18 masculí ha vençut Guillem Font, del Cornellà, amb 6.328 punts, qui ha superat Pau Frigola, del GEiEG, i Joan Pajarols, del Vic. Finalment, en la més baixa, sub-16, l'octatló masculí ha estat per a Adrià Sánchez, del Parets, i l'hexatló femení per a Jana Queralt, de l'Aldahra Lleida.