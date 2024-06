L’alegria de l’estiu arriba amb el tercer dia de Climbing Madrid: escalada, música i sol

Torna la diversió sense límits o, si més no, sense horaris restringits. El retorn del bon temps ha tornat la normalitat a Climbing Madrid, que avui, dimecres 11 de juny, obrirà les portes sense interrupcions de 10 a 22.30 hores.

L'agenda del dia contempla proves per al públic al mur ‘boulder’, el concert de la diva Ani Queen i tota la gastronomia, serveis i comoditats que ofereixen tant els foodtrucks com la Zona VIP.

Alta demanda en el mur

El mur ‘boulder’ estarà obert de 10 a 21 hores, però el seu ganxo, que convenç tots els assistents per igual, està provocant una alta demanda de reserva de tandes. Per a la jornada d'avui, estan ocupades les franges de 10 a 12 hores, amb alumnes de l'Instituto Torcuato Fernández, i també de 12 a 14 hores, amb integrants del Colegio Averroes.

El mur búlder estarà obert fins a les 21 hores. / David Raw.

A la tarda, en dos torns de 18 a 19 hores i de 19 a 21 hores, els socis de Vivac Montain desplegaran les habilitats d'ascensió a la paret. Però encara queda algun lloc disponible a la tarda, així que no perdis l'oportunitat i inscriu-t’hi.

A banda de fer esport, podràs competir amb la resta del públic i, si acabes entre els millors, emportar-te un premi. Els guanyadors s'anunciaran al final de la setmana.

La personalitat d'Ani Queen

El cartell musical per avui, dimecres 11 de juny, se centra en l'artista Ani Queen, que actuarà davant del públic de Climbing Madrid a les 20.30 hores. A través d'un estil urbà i conceptual, Ani Queen mostra el seu costat més transgressor i feminista en els seus concerts.

Ani Queen. / .

Amb referències que van des de la mitologia grega i l'astrologia fins a les històries de terror de la cultura popular, aquesta autèntica diva promet no deixar ningú indiferent. Caràcter i personalitat amb estil propi. Cal recordar que els concerts, així com totes les activitats, són gratuïts.

Prendre alguna cosa a la terrassa

La tornada del bon temps convida a acudir a l'àrea de ‘foodtrucks’ i prendre alguna cosa tranquil·lament, gaudint del menjar i la beguda a l'aire lliure, ja sigui dret o assegut. Les gastronetes oferiran hamburgueses, sandvitxos, frankfurts, nachos i altres plats desenfadats, però amb la qualitat com a denominador comú.

Zona VIP. / .

La Zona VIP, per la seva banda, fitada i coberta amb gespa per a més comoditat, proposarà espais i productes especials per a delit dels convidats. L'especialista carni Discarlux, centrat en carn gurmet, i Sierra Cazorla, una de les millors aigües minerals naturals, en són només alguns exemples. També hi haurà cervesa, refrescos i molt més.