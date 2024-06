Mantenir-se hidratat a Climbing Madrid és fàcil amb Sierra de Cazorla

Entre pujades al mur ‘boulder’ i concerts durant la celebració de Climbing Madrid, no ens d'oblidar d’hidratar-nos. L'esdeveniment per als amants de l'escalada que s'està celebrant a Arroyomolinos (Madrid) i que s'acaba el proper 16 de juny, ha comptat amb Sierra de Cazorla perquè tant els assistents com els competidors puguin disposar d'un bé tan preuat com és l’aigua. I és que, des de Climbing Madrid, són conscients que no totes les aigües són iguals i que l'aigua mineral natural Sierra de Cazorla és única.

¿Per què Sierra de Cazorla?

L'aigua mineral natural Sierra de Cazorla neix al Parc Natural de les Sierras de Cazorla, Segura y las Villas, un entorn protegit i declarat Reserva de la Biosfera per la Unesco el 1983. La seva ubicació aporta a aquesta aigua un altíssim grau de puresa en provenir d’un lloc allunyat d’assentaments humans i espais agrícoles que contaminen el subsòl. Com a resultat, ens trobem amb una aigua de mineralització feble i de composició única amb un contingut en sodi pràcticament nul i rica en calci, magnesi i bicarbonats. El perfecte equilibri d’aquests minerals, la converteix en única.

Sierra de Cazorla / .

L'aigua mineral de Sierra de Cazorla es caracteritza per ser baixa en sodi amb 1,3 mg/litre. Això redueix el risc de patir malalties cardiovasculars i ajuda a mantenir la pressió arterial sota control. A més, conté 41mg/litre de magnesi, un element químic que ajuda a fixar el calci i el fòsfor en ossos i dents, a més a més ajuda a controlar la flora intestinal i contribueix al bon funcionament de l'intestí i el cor. Consumint 2 litres d'aigua de Sierra de Cazorla estaríem ingerint el 30% de la dosi recomanada al dia de magnesi.

Un altre component d'aquesta aigua mineral és el bicarbonat que presenta 401 mg/litre i un alt poder digestiu i diürètic. Finalment, amb 76mg/litre de calci, Sierra de Cazorla aconsegueix aquest equilibri perfecte. El calci té un paper important en l'enfortiment d'ossos i dents.

Per als esportistes

Res millor que aigua Sierra de Cazorla després d'una jornada d'escalada per hidratar el cos amb una aigua mineral que presenta uns components que la fan única. Però, a més, Sierra de Cazorla té la hidratació que els esportistes necessiten per recuperar-se després de fer exercici, EV2O és la beguda isotònica light que ens ajuda a recuperar-nos fàcilment. Amb un 90% d'aigua Sierra de Cazorla i sals minerals afegides, aquesta beguda refrescant i reconstituent ajuda a hidratar-nos amb la meitat de calories.

En la seva gamma de productes també hi ha la beguda ffiB, la forma més agradable de beure fibra amb un 20% de suc de poma i sucres afegits i a base de blat de moro i suc de poma verda. Aquest producte és el complement perfecte per aportar fibra a la teva dieta i és apte per a intolerants al gluten.

I si vols una altra opció sense gas i sense sucre, Agua Sierra de Cazorla + Zumo és l'opció perfecta per refrescar-te i mantenir-te hidratat sense renunciar al sabor. ¿Ets més de taronja o de llimona?

Si vas a l'esdeveniment d'escalada Climbing Madrid que se celebra a Arroyomolinos fins al 16 de juny, no oblidis mantenir-te hidratat amb Sierra de Cazorla i tots els seus productes.