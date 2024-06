Fermín López: "Que ens donin per morts, que ja es veurà com acaba Espanya"

Fermín López és una de les cares felices de la Roja i espera amb molta il·lusió l'Eurocopa. Les mateixes ganes que té d'afrontar uns possibles Jocs Olímpics o d'iniciar l'etapa de Hansi Flick al FC Barcelona. Del tècnic, el de Huelva considerant que “la seva proposta és similar a la del Barça de sempre”.

Tal com va acabar la temporada, suposo que s’olorava que estaria a la selecció.

Vaig acabar bé, però no em podia imaginar estar a la primera llista de 29 jugadors, ni tampoc en la definitiva de l’Eurocopa. És un somni fet realitat i estic agraït per l’oportunitat. Ara espero aprofitar-la.

Va viure amb suspens la setmana en què es jugaven tres descarts? El seu va ser un dels que va sonar per potser quedar fora.

Sí, ho vaig viure amb una mica de suspens. Veia que podia entrar, però fins que el míster no va donar la llista estava una mica nerviós pel que podia passar. Tot ha sortit bé, gràcies a Déu. Estic molt agraït i amb moltes ganes.

Fa un any, per aquestes dates, s’acomiadava del Linares de Primera RFEF. Llavors, com imaginava que seria la seva carrera?

Si dic la veritat, tornava de Linares i tenia moltes ofertes de Segona Divisió. Volia sortir del Barça. Era una oportunitat, fer un pas més en la meva carrera, però em van convèncer des del club dient-me que faria una setmana d’entrenaments amb el primer equip. A partir d’allà, Xavi va confiar en mi i tot va anar sobre rodes.

Va valer la pena llavors tenir paciència.

Era difícil tenir-la. Hi va haver moments complicats en el Barça, tot i que sempre vaig tenir molta paciència. Especialment perquè jugar allà era el meu somni. La veritat és que ha valgut la pena i soc molt feliç.

Quan va elegir la cessió al Linares va pensar que era fer un pas enrere per potser després fer-ne d’altres endavant?

L’època en el Linares al principi va ser molt dura perquè vaig rebre un cop de realitat. Sortir del Barça, de les seves instal·lacions, les facilitats que tens… Res és el mateix. A Linares em vaig fer un home, em van ajudar molt tant des del club com els meus companys o l’staff. I si soc aquí és gràcies a ells. Els hi vaig dir. Estic molt agraït perquè vaig aprendre molt i vaig ser feliç de passar per allà.

Tot i que és molt jove, amb 21 anys, gairebé és un expert al costat de Lamine Yamal, amb només 16. Quins consells li dona?

Tampoc soc gaire veterà, però intento que estigui tranquil, que disfruti perquè té edat per jugar sense pensar en altres coses. No ha de tenir pressió. Ell tampoc necessita gaires consells, és un nen, si bé és molt madur a la seva edat i estic molt content per tot el que està vivint.

Està en un gran moment físic. Si Santi Denia, seleccionador olímpic, l’hi pregunta, donaria el seu vistiplau a disputar també els Jocs?

La veritat és que no s’ha donat encara l’opció, ningú m’ha comunicat res. Si estic bé físicament, i crec que puc fer-ho i des del club ho veuen bé, no puc rebutjar anar a uns Jocs Olímpics amb Espanya. Després de l’Eurocopa ja es veurà si pot ser o no.

En tot cas, serà una cosa consensuada amb el Barça?

Òbviament, el Barça és el meu club, soc el seu jugador i ho consensuaria amb ells. Per mi estaria encantat de disputar uns Jocs Olímpics.

Després d’aquesta primera temporada a l’elit del futbol, espera que el seu primer títol com a professional sigui l’Eurocopa?

Aquest any no he aconseguit títols i tant de bo el primer sigui amb Espanya a l’Eurocopa, seria un somni. Tant de bo que puguem lluitar-la i aconseguir-la.

Des de fora sembla que formen un grup molt unit i amb molt bon rotllo. És només una sensació o és real?

És totalment així, ens avenim. Tenim molt bona relació. Tots són molt bons companys i aquesta unió després es trasllada al camp. Les coses sortiran bé.

Es pot recalcar la paraula equip que sempre esmenta De la Fuente.

El míster ens recalca molt que hem de ser un equip i estar units sempre, en els bons moments i en els dolents. La selecció ho té interioritzat i en el camp sortirà sol.

Els molesta que els diguin que aquesta Espanya no té estrelles?

Aquest equip té gent amb molta experiència. La gent de fora parla molt sempre, tot i que estem centrats en nosaltres. Que ens donin per morts, que al final es veurà com acaba Espanya.

La pressió serà forta.

És que parlem de la selecció absoluta. L’objectiu final és lluitar pel país i tant de bo aconseguim l’Eurocopa.

Per cert, què fa aquests dies en el seu temps lliure?

Sobretot jugar a la Play contra l’equip de Lamine i Nico Williams. Jo jugo amb Dani Olmo, Pedri o Vivian. Estem amb la Play, però també juguem a ping-pong. Parlo amb la família i poca cosa més.

Són igual de competitius amb aquest tipus de jocs?

Tenim enganxades en les quals sembla que ens estiguem jugant la vida. Està bé. Ens vacil·lem una mica i ens distraiem.

Han fet una porra interna de l’Eurocopa?

No.

Al Barcelona li tocarà girar full amb Hansi Flick. Què li sembla la seva manera d’entendre el futbol pel que ha vist dels seus equips?

És bastant semblant al que sempre proposa el Barça, pel que he observat. No el conec personalment. Després de l’Eurocopa, el coneixeré i veuré la seva manera de treballar, però segur que és un gran entrenador.