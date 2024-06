La lesió de De Jong enterboleix encara més el seu futur al club

Mals temps per a Frenkie de Jong, jugador cridat a ser referencial i estructura en el Barça des de fa més d’un lustre. Va arribar el 2019 amb Josep Maria Bartomeu, que va desemborsar una fortuna per ell a l’invertir 85 milions d’euros en el seu fitxatge. Però mai ha sigut el que s’esperava d’ell. Mals temps, a més, perquè el turmell dret fa que es quedi sense Eurocopa, fet que enterboleix encara més el seu futur al club. Té 27 anys i acaba el contracte el 2026, de manera que es redueix el marge per a la directiva de trobar-li una sortida.

No juga al Barça des de l’abril, després d’encadenar tres lesions en aquest turmell en els set últims mesos, ni tampoc amb la seva selecció. "Estic trist, però el turmell necessita més temps", va admetre el jugador. "Tenia antecedents amb aquesta lesió al turmell i no convé arriscar. El seu club sí que va arriscar abans i ara cal pagar-ne el preu", va denunciar dolgut Koeman, el seleccionador neerlandès.