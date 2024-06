El Madrid tanca la lliga per la via ràpida a Múrcia (73-84)

El Reial Madrid no ha deixat lloc a la sorpresa i només ha necessitat tres partits per endur-se la final de la Lliga Endesa. Els blancs, que no han perdut cap partit en tots els play-off, després de desfer-se del Gran Canària, del Barça i de l'UCAM, han anat a remolc a la primera meitat del duel d'aquest dimecres (73-84), en què els murcians vencien per deu punts (40-30), però un parcial de 3-21 en el tram final del tercer quart els ha posat per davant i ja no han tingut dificultats per tancar el partit.

D'aquesta manera, el conjunt de Chus Mateo tanca un curs gairebé rodó, amb les títols de la Supercopa, la Copa del Rei i la lliga, i només li va fallar l'Eurolliga, després de cedir en la final de Berlín davant del Panathinaikos. L'UCAM, per la seva banda, assoleix un subcampionat històric en una temporada en què el Madrid també el va deixar fora de la Copa i en què va quedar eliminat a les semifinals de la BCL davant de l'Unicaja.

Del partit, la intensitat local i els triples d'Ennis, juntament amb l'encert de Rodions Kurucs, han permès a l'UCAM assolir una bona renda al descans. Però quan s'ha aturat l'ofensiva han aparegut, sobretot, Musa i Hezonja, que han anat foradant la zona del seu rival amb penetracions. Els deu punts de renda del final del període ja feien preveure un tram final tranquil per al Reial Madrid, que n'ha tingut prou amb controlar una possible reacció de la mà de Radebaugh (61-66) per tornar-se a escapar a través d'un tir de tres d'Abalde.