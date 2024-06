Mor als 86 anys Jerry West, llegenda de l'NBA i dels Lakers

Jerry West, llegenda de la NBA i de Los Angeles Lakers, ha mort aquest dimecres als 86 anys. Tot i que només va guanyar un anell de campió en la seva etapa com a jugador (1972), es va convertir en un dels noms més recordats de la lliga, tant, que la seva silueta va servir per donar forma al logotip de la NBA.

West va jugar 14 temporades per als Lakers (entre 1960 i 1974) i es va convertir en una icona inoblidable del club. Seleccionat 14 vegades per a l'All-Star, West va fer una mitjana de 27 punts al llarg de la seva trajectòria i és l'únic jugador en la història de la NBA que ha estat elegit MVP de les Finals (1969) sense haver-se endut l'anell aquell any.

Jerry West, quan era entrenador dels Lakers, el 1977 / AP

Un cop retirat, la seva tasca als despatxos també va ser rellevant. Va ser un dels directius artífex dels mítics Los Angeles Lakers dels anys 80, una meravellosa època de l'equip coneguda com a "Showtime" per l'espectacular i explosiu bàsquet que van practicar amb jugadors com Earvin "Magic" Johnson i Kareem Abdul-Jabbar i que va traduir-se en els anells del 1980, 1982, 1985, 1987 i 1988.

A les oficines dels Lakers, West hi va estar fins a l'any 2000, i seva és també la construcció de l'entramat per als tres campionats seguits (2000, 2001 i 2002) que van guanyar Los Angeles de Kobe Bryant i Shaquille O'Neal.