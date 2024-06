"Croàcia és una selecció única"

Espanya està enquadrada en el grup B de l’Eurocopa amb Croàcia, Itàlia i Albània. Els jugadors de Luis de la Fuente tornaran a mesurar-se als plavi i als transalpins, com en la fase final de l’última Nations League, en la qual es van proclamar campions. El debut serà a Berlín, aquest dissabte a les 18.00 hores a l’Olímpic contra Croàcia, per després enfrontar-se a Itàlia a Gelsenkichen el dijous 20 a les 21.00 hores, i acabar a Düsseldorf, on s’enfrontaran a Albània el dilluns 24, també a les 21.00 hores.

Pablo Amo, assistent de De la Fuente, és una veu autoritzada per valorar les fortaleses dels rivals que es trobaran en aquesta primera fase de la competició. El tècnic madrileny, que va ser jugador de l’Sporting, el Deportivo, el Recreativo, el Saragossa o el Valladolid, entre d’altres equips, comença avalant el conjunt espanyol. "Ens preocupen els rivals, lògicament, però el just. Luis [De la Fuente] sempre diu que els importants som nosaltres i ara tenim un moment de confiança alt. Sabem que que hi haurà dificultats i allà és on la fortalesa del grup, de la qual sempre parla el míster, ha d’ajudar-nos a resoldre-les".

Començant per Croàcia, per a Amo la fortalesa dels de Modric és clara: "Croàcia té una cosa que és molt difícil d’aconseguir a nivell de selecció. Té molta seguretat en el seu joc i mecanismes que saben aplicar perfectament quan el partit els demanda. Té automatismes i funcionaments d’equip de club sent una selecció, perquè a més han apostat per tenir la continuïtat del seleccionador [Zlatko Dalic]. A mi em sembla que és un grandíssim entrenador, especialment amb els ajustos i plantejaments que fa sobre el talent individual que té al camp. Això el converteix en un rival que ens exigirà el màxim. És un equip únic amb uns comportaments col·lectius increïbles, com la foto del bloc baix en la qual sempre veiem Croàcia amb tots els jugadors assegurant el seu dibuix".

Missatge reforçat

Sobre aquest partit, té clar que alguna cosa ha canviat després de l’últim jugat contra els croats. "Estem treballant bé el partit i sobretot hi ha una cosa que ha canviat amb la final de la Nations. Llavors nosaltres estàvem començant el procés. Luis coneix els jugadors i tenia clar quin era el missatge. I aquest missatge s’ha vist reforçat durant un any amb una classificació brillant, cosa que ens dona més seguretat per creure en nosaltres. Respecte al partit contra Croàcia, crec que estem a un nivell molt alt. És una meravella veure els nostres jugadors com es parlen i com s’ajuden per mantenir la pressió alta o per serrar les dents quan toca i ficar-nos en bloc baix. El seu compromís és absolut".

El següent rival serà la competitiva Itàlia. El tècnic pronuncia un sol nom, i no és el de cap futbolista: "Estan òbviament en un moment de canvi, però Spalletti és un entrenador superexperimentat. Tenen un líder clar que és l’entrenador. Ja els hem analitzat en diferents partits i veurem com comencen contra Albània perquè tenen alternatives i poden jugar amb dos sistemes. Però sobretot, si hi ha una cosa que els defineix és la seva competitivitat. Ells s’adaptaran al context de joc i competiran amb una intensitat tremenda i hem d’igualar la intensitat i posar el nostre futbol per sobre. Serà un rival formidable".

Respecte per Albània

Per acabar, Pablo Amo parla d’Albània amb respecte i desconfiança: "És una selecció que pot donar sorpreses. Òbviament per nivell futbolístic, i el que la gent coneix, pot estar una mica per sota, però ha fet una classificació brillant i ha arribat amb un nivell d’autoestima molt alt. Una cosa que s’ha vist empitjorada amb els partits de març, però segur que el seu entrenador ho haurà ajustat". Per a l’ajudant de De la Fuente, "serà una selecció molt difícil de batre perquè més enllà dels estils, òbviament nosaltres en tenim un de més ofensiu, l’important és que ells tenen molt clar a què juguen. Aquesta és la millor eina que podem donar sempre als nostres futbolistes. Donar-los seguretat i convèncer-los perquè hi creguin. Albània està convençuda d’al que juga, i a aquest nivell no hi ha enemic fàcil".

Pablo Amo tanca el seu repàs dels tres rivals d’Espanya en el grup B de l’Eurocopa amb una reflexió que pot servir perfectament com a conclusió: "Hi ha bones seleccions i haurem de competir al límit, però estem preparats i tenim armes per poder guanyar qualsevol rival".