Defensa Siciliana a Manresa

«En la Defensa Siciliana cada jugada val el seu pes en or i a vegades la posició exigeix que se’n trobi la millor, l’única per salvar el problema», afirma el Gran Mestre soviètic Lev Polugaievski (Moguiliov, 1934 - París, 1995) al llibre El Laberinto Siciliano (Eseuve, 1995).

La Siciliana és una de les defenses habituals dels jugadors de l’Escacs Catalònia Club que a l’any del seu 75è aniversari ha aconseguit l’ascens a la Divisió d’Honor catalana. Feia 9 anys que perseguien tornar-hi. La posició amb què l’afronten no sembla favorable. Però, com a bons «sicilians», no refusen jugar-la i «defensar posicions complicades, on a vegades s’ha de caminar pel caire de l’abisme i trobar les úniques jugades que salven d’una situació desesperada» (Polugaievski, 1995).

«Havíem perdut a l’anada 4-6 i a la tornada vam començar cedint un 2 a 0. Havíem de fer 6,5 punts en els 8 taulers restants», explica el president de l’Escacs Catalònia, Ildefons Hernández. Ens trobem amb ell i amb el Mestre català Joan Ramon Menac a la seu del club, una sala petita als baixos de l’Ateneu les Bases.

A la lliga havien quedat segons per darrere del Cor de Marina de Badalona i jugaven la promoció d’ascens contra el Peona i Peó de Barcelona. Eren al «caire de l’abisme», hi van transitar i van sumar els 6,5 punts que precisaven. «Era la millor manera de celebrar el 75è aniversari», apunta Menac.

El club viu un bon moment. Són uns 75 socis. «Sí, els anem incrementant a poc a poc, sobretot gràcies a la canalla. Després d’anys de degoteig, hem invertit la tendència», explica el president. Tenen 4 equips «i un Sub12 en què hi juguen dues nenes, la Laia i la Milena, feia molts anys que no en teníem cap», subratlla. Li demano si la sèrie The Queen’s Gambit hi va incidir. «No, no es va notar gens, és gràcies a la feina que fem a les escoles», respon. Actualment, van a fer classes a quatre escoles, Renaixença, Cal Gravat, La Font i Itaca, totes a la Primària.

La variant Divisió d’Honor serà enrevessada. «Amb el planter de jugadors que som, mantenir-s’hi és improbable», reconeix Menac. A més d’ell, l’equip el formen els Mestres Internacionals Cristian Hernández, colombià afincat a Manresa des de fa tres anys, i Joan Mellado, el Mestre Fide Josep Maria Baron Isanta i els Mestres catalans Joan Carles Sampera, Juli Pérez, Maurici Tarragó i Salvador Armengol.

Tots són de Manresa o hi viuen. De fet, «el potencial escaquista manresà donaria per mantenir-se» a la màxima categoria catalana, assegura Ildefons Hernández. Explica que voldrien poder convèncer jugadors que hi resideixen, com l’armeni Karen Movsziszian (campió del món en la categoria de més de 50 anys) o el colombià Jorge González. O recuperar jugadors que van formar com Hugo Uber o Dan Clotet. «Però... ».

El pressupost del club és de 6.000 euros. «Paguem 250 euros de lloguer al mes. Fes números», diu Hernández. Vol dir que la meitat del pressupost se’ls en va en el lloguer. N’han parlat amb l’Ajuntament. «Hi tenim bona relació», assegura, «però no se’n surten». Una solució podria ser un conveni en què se’ls subvencionés el lloguer. Però, no hi han aprofundit.

També hi ha en Joan Mellado. Dona classes a un parell de nois. Aquesta és una de les fonts d’ingressos que tenen els jugadors professionals, a banda del tant per partida que cobren dels clubs o dels fixos i premis que es poden embutxacar en els tornejos en què participen.

A l’hora de donar classes, Internet és determinant. Joan Ramon Benac ens dona una dada definitiva: «De fitxes federatives a penes n’hi ha a penes 12.000 però, en canvi, hi ha més de 400.000 escaquistes que juguen a través de l’ordinador».

La Lliga començarà al gener i s’allargarà fins a l’abril, durant 11 rondes. Són 16 equips que quedaran dividits en dos grups de 8. Els 4 primers es jugaran el títol. Els 8 últims disputaran una lliga en què baixaran els tres darrers.

