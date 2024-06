Eurocopa 2024: Europa també vota en futbol

Cinc dies després que els 27 països de la Unió Europea passessin per les urnes per votar els seus representants, 24 estats del Vell Continent inicien el conclave quadriennal per elegir el seu campió, l'Eurocopa. Per culpa de la pandèmia, aquest cop només han passat tres anys des que Itàlia es proclamés vencedora a Wembley i un dels dos països amb més triomfs, Alemanya, en serà l'amfitrió per segona vegada. En aquesta cita es poden traçar paral·lelismes més o menys afortunats amb la política. Els participants es poden agrupar de moltes maneres, tal com ho va fer la UEFA en el sorteig d'Hamburg del desembre passat o també per "famílies polítiques".

Conservadors

Farien guanyar pocs diners als apostants. Tots ells han estat campions en el passat i si repetissin no seria sorprenent. Anglaterra i França lideren la llista. Els primers encara recorden l'oportunitat malbaratada a casa fa tres anys en una final perduda per penals. Una gran generació de jugadors, com Bellingham, Saka, Foden o Palmer desperten grans expectatives, al voltant del golejador Harry Kane. Anglaterra no guanya res des del Mundial que va organitzar el 1966.

Els francesos, per la seva banda, volen guanyar la tercera Eurocopa el 14 de juliol, dia de la seva festa nacional. Amb la seva estrella, Mbappé, ja fitxat pel Madrid, podrien muntar tres equips competitius tot i que la suficiència de vegades els fa males passades, com el 2021 en els quarts contra Suïssa.

Alemanya és l'amfitriona però és una incògnita. Nagelsmann va rellevar Flick a la banqueta mesos després del Mundial de Qatar. Es debat entre el seu ADN competitiu i el futbol de toc i, en el procés, ha perdut contundència. A la llista també hi ha d'haver una Espanya renovada, amb elements il·lusionants com Lamine Yamal, i una Portugal que, línia per línia, segurament disposa de la millor plantilla. Caldrà veure com el tècnic català Robert Martínez gestiona l'ocàs de Cristiano Ronaldo. Una opció conservadora per als apostants, tot i haver faltat en els dos últims Mundials, també és Itàlia. I és que mai no es pot menysprear el cor d'un campió.

Socialdemòcrates

En aquesta llista hi hauria alternatives al poder, tot i que en alguns casos potser hi arriben massa tard i, en d'altres, els falta jerarquia. Bèlgica i Croàcia han estat grans animadors de l'última dècada, però no han guanyat res. Els primers van ser tercers al Mundial de Rússia del 2018 com a millor marca, però grans referències com Lukaku i De Bruyne ja passen dels trenta i pel camí han quedat tòtems com Hazard. Els balcànics van ser subcampions i tercers en les dues últimes Copes del Món, i segons de l'última Nations League. Sembla l'últim ball de Modric.

En aquesta família europea també hi ha una Ucraïna en guerra i amb irrupcions importants enguany, com el màxim golejador de la lliga espanyola, el gironí Artem Dovbyk. Els Països Baixos de Ronald Koeman, per la seva banda, no tenen estrelles i han perdut De Jong, però gaudeixen de nom i història.

Liberals

Van a la seva i no saps mai què en pots esperar. Escòcia ha fet una gran fase de classificació, al grup d'Espanya, amb un gran McTominay, del Manchester United. Mai no ha passat una primera fase de res i ara en té l'oportunitat, tot i estar en un grup complicat. Dinamarca, campiona el 1992 en una de les sorpreses més grans de la història, juntament amb la de Grècia del 2004, és vigent semifinalista però va fracassar a Qatar i Sèrbia és l'anarquia feta equip, amb talent però poca disciplina.

Extrema dreta

Turquia i Geòrgia, i no només per posició en el mapa, que també. Els otomans són dirigits per un peu extremadament bo, el del migcampista de l'Inter Hakan Çalhanoglu. Els debutats georgians, per la seva banda, tenen en un extrem la seva estrella, l'atacant del Nàpols Kvaratskhelia.

L'esquerra

Són els estats de l'antiga òrbita comunista, nombrosos però amb poques opcions. Es tracta de Txèquia i Eslovàquia, campions quan estaven junts el 1976 amb el famós penal de Panenka, Hongria, Romania i Polònia. Aquest darrer país encara es refia de Lewandowski, tot i que s'ha lesionat abans del torneig.

Els verds

Només hi ha un equip que vesteixi de vegades d'aquest color, Eslovènia. El porter de l'Atlètic de Madrid, Jan Oblak, debuta en un gran campionat amb un país desaparegut des del Mundial del 2010 a Sud-àfrica.

No alineats

Aquí, per definició, hi va Suïssa, amb una formació multicultural que ja va deixar fora França en l'última edició. Incòmodes com ells sols, tot i que de Qatar van marxar rebent un humiliant 6-1 de Portugal.

Altres

Albània i Àustria, que comencen amb la lletra A, com el nom de la subdivisió. Els primers, amb l'exblaugrana Sylvinho de tècnic, s'enfrontaran a Espanya en el tercer partit. Els segons tenen una base de dotze jugadors que actuen en equips alemanys i un gurú com Ralf Rangnick a la banqueta.