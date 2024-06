L'Igualada Rigat afegeix a l'equip Joan Ruano, segon fitxatge de la temporada

L'Igualada Rigat ha fet oficial la contractació de Joan Ruano, jugador alacantí, de Sant Vicent del Raspeig, procedent del planter del Barça. Es tracta d'un element amb molt futur, que ja va obtenir la medalla de bronze en els World Skate Games d'Argentina.

La seva incorporació s'afegeix a la d'Edu Fernández, un vell conegut del club, ja que s'hi va formar a la base i va jugar al primer equip, del qual va sortir el 2013. Després va iniciar una llarga trajectòria a La Vendéenne, el Vilafranca, el Vendrell i el Noia abans de recalar al Sant Just, on ha jugat les últimes cinc temporades. Amb aquest equip va ascendir i ha participat d'haver estat la revelació de l'any.

Són les dues primeres arribades després de les marxes de dues de les naus insígnia, els joves Nil Cervera, que va al Liceo, i Aleix Marimon, que marxa al Calafell, a part de la del porter Xavi Bosch. El club també ha anunciat la continuïtat del tècnic, Marc Muntané, i del capità, Roger Bars.