El sindicat FIFPro demanda la FIFA per establir unilateralment el calendari de partits

El sindicat de futbolistes FIFPro ha presentat aquest dijous una demanda legal contra la FIFA qüestionant la legalitat de la decisió d'"establir unilateralment el calendari internacional de partits" i, sobretot, la decisió de "crear i programar la Copa Mundial de Clubs del 2025". Aquest posicionament s'ha pres després que el màxim organisme assegurés que no reprogramaria aquesta competició.

Segons FIFPro, tots els intents de diàleg "han fracassat i ara ens correspon a nosaltres garantir el ple respecte dels drets fonamentals dels jugadors portant l'afer als tribunals europeus". Segons el president de FIFPro a Europa, David Terrier, "no es tracta d'estigmatitzar una competició, sinó de denunciar el problema de fons com la gota que ha fet vessar el got". Els futbolistes i els seus sindicats fa temps que denuncien que el calendari futbolístic està "sobrecarregat" i és "inviable" i afecta les vacances dels jugadors.