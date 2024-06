El CE Berga afronta diumenge el primer assalt per ascendir a Primera Catalana

El CE Berga va ser líder durant força jornades del grup 4 de Segona Catalana, però no va poder aconseguir el premi gran, que va ser per al Natació Terrassa. Tot i no assolir l'ascens directe, els blanc-i-vermells tenen una segona possibilitat a doble ronda. Diumenge (18 hores) inicien la promoció d'ascens rebent el Torelló, equip que ha quedat per damunt d'ells a la classificació (segons) i que, per això, tindran la tornada a casa el proper dia 22.

Abans, els berguedans volen assolir un bon resultat a casa en un partit que afrontaran, segons el seu entrenador, Pau Morral, "amb tot la plantilla a punt, sense lesions, tot i que ja fa molts mesos que competim i hi ha les habituals molèsties. Hem estat tota la temporada en les posicions de dalt i ara ho volem completar amb l'ascens".

El Torelló va jugar contra el Berga fa quinze dies (0-0 a Osona) en un duel que, segons el tècnic, no ha de servir per extreure'n conclusions. "Aquell partit era diferent ja que, si el perdíem, ens hauríem pogut quedar fora fins i tot de la promoció. Ens coneixem força bé tots dos i hem estat dos dels conjunts que han anotat més gols de la categoria, per la qual cosa penso que anirem més a l'atac per les dues bandes. Es tracta de saber aguantar els mals moments i aprofitar els bons".

El fet que la tornada sigui a fora, segons Morral, no ha de ser un inconvenient, ja que "el seu camp té pista d'atletisme a la vora i, quan jugues, tampoc no t'assabentes del que diuen. El partit d'allà serà pel pont de Sant Joan i tampoc no sé si hi haurà més o menys ambient". En cas d'empat en l'eliminatòria, la setmana vinent, hi ha pròrroga i penals, sense tenir en compte la posició dels dos equips en la lliga regular per determinar-ne el vencedor.