El Barça tanca el fitxatge de Joan Peñarroya

El tècnic Joan Peñarroya s'ha convertit en l'entrenador del Barça amb un contracte per les dues properes temporades, segons ha anunciat aquest divendres el club català a través d'un comunicat.

Peñarroya, de 55 anys, arriba a l'equip blaugrana lliure, després que el Baskonia el tallés a mitja temporada. Substitueix Roger Grimau, destituït després d'un curs sense títols. El nom de l'egarenc també havia sonat per ocupar la banqueta del Baxi Manresa després de la marxa de Pedro Martínez. Es contemplava com una possibilitat complicada, sobretot des del moment en què es va saber que Roger Grimau no seguiria a la banqueta del Palau Blaugrana, la qual cosa obria opcions per a Peñarroya en algunes places, com ara Gran Canària en cas que hagués estat Jaka Lakovic l'escollit per entrenar el Barça. El Baxi haurà de mirar cap als altres fronts que té oberts.