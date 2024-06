Lamine Yamal i Nico Williams: Cracs a la gespa i reis de la consola

Lamine Yamal entra el primer al camp del campament base d’Espanya a Donaueschingen fent malabarismes amb la pilota. Darrere apareix Rodri, amb qui comença a jugar a passar-la sense que toqui el terra. El blaugrana és el freestyler de la selecció, el noi desenfadat que sempre llueix un somriure que li il·lumina la cara i fa broma amb tothom. Fins que comença el partidet... Llavors ningú vol tenir-lo davant, la seva voracitat no respecta jerarquia ni edat. «És tot irreverència», apunta un empleat de la federació mentre el català fa un túnel a un company.

Tots protegeixen El Nen, que en lloc d’estar fent els exàmens de quart de l’ESO és a la Selva Negra a punt de disputar la seva primera Eurocopa. S’ha endut els llibres per fer els deures i té classes online. No complirà els 17 fins al dia abans de la final, que es jugarà el 14 de juliol a Berlín. I expliquen, de portes endins, que ha demanat de regal al vestidor jugar amb Espanya aquest últim partit a l’Olímpic. Lamine Yamal és un nano molt natural, parla utilitzant frases curtes, però en totes amaga algun titular. I un fotògraf que l’ha retratat aquests dies a Alemanya el defineix «com un unicorn, en cada gest et regala una foto».

Des del primer dia s’ha convertit en company inseparable d’un altre dels joves del grup, Nico Williams. El de l’Athletic, de 21 anys, és l’ombra del blaugrana. Fan broma fora del camp, es piquen dins, parlen molt... Els va presentar Alejandro Balde i des d’aquell dia hi va haver química entre ells. «És molt bo, li dic que estigui tranquil perquè només té 16 anys. Som molt bons amics», apunta Nico quan se li pregunta pel benjamí del grup. S’entenen amb una mirada i parlen el mateix idioma futbolístic. A la selecció ningú vol centrar els focus en el blaugrana, per no carregar-lo de pressió, però fora de micro tots l’assenyalen. Rodri, que parla d’ell com «el jugador més diferent», el tutela des de la distància, igual que un Jesús Navas que té al·lucinat el culer pel seu entusiasme malgrat els seus 38 anys.

Llibertat i creativitat

Pablo Amo, l’ajudant de Luis de la Fuente, esbossa un enorme somriure abans de qualificar Lamine Yamal. «És diversió. És una meravella perquè al final aconsegueixes tenir la llibertat d’un nen per treure tota la seva creativitat». Amb el blanc-i-vermell són els punyals que Espanya estrenarà demà contra Croàcia per les bandes. «M’agrada jugar amb Nico perquè així el rival ha d’estar més pendent de tancar la seva banda i això em dona oportunitats de tenir més un contra un», ha confessat el blaugrana.

En les hores mortes a Donaueschingen, les partides de consola són gairebé tan competides com els partidets. Sense Gavi a Alemanya, ara Lamine i Nico formen equip i fan arrossegar per terra Fermín, Dani Olmo, Pedri o Vivian, que són els que habitualment els desafien. Així creen un ambient distès que l’staff celebra perquè confirma la unió del grup. Mentrestant, els corresponsals estrangers fixen la mirada en ells. Nico, Lamine Yamal o Fermín han rebaixat l’edat de la selecció més desenfadada, però igual d’ambiciosa. Fermín també està a prop del seu company de club. Són amics i comparteixen aficions i inquietuds.

Lamine Yamal serà el jugador més jove a disputar una Eurocopa, ja que la jugarà amb 16 anys, mentre que el petit dels Williams també s’estrena, però ja va disputar la Copa del Món de Qatar 2022. «Vull disfrutar la meva primera Euro perquè és quan millor t’ho passes». Per ara ho està complint al peu de la lletra.