L'atletisme de la regió central afronta amb una vintena d'opcions de medalla els catalans de Manresa

Just una setmana després d'haver acollit els catalans de combinades, Manresa fa el doblet i repeteix dissabte i diumenge amb el plat fort, el Campionat de Catalunya absolut, al qual afegeix el sub-23. Dues jornades de tarda amb uns 400 participants que buscaran els diferents títols, en una instal·lació que s'ha adequat per a l'ocasió i amb una nodridíssima participació d'atletes de casa nostra.

Així, una cinquantena d'esportistes de l'Avinent Manresa, el club amfritrió, una trentena del Club Atlètic Igualada Petromiralles Aigua de Rigat i d'altres de formacions com el Martorell, el Puigcerdà o el JA Berga seran a la capital del Bages, a part de favorits de casa nostra pertanyents a clubs com el Barça, el València o l'Intec-Zoiti aragonès. De fet, les marques aconseguides fins ara, no aquesta temporada, sinó en la seva carrera, deriven en una vintena d'opcions de medalla entre els nostres representants.

Opcions femenines el dissabte

En la primera jornada, alguns dels nostres representants més exitosos ja poden aconseguir el seu objectiu. Per part de l'Avinent destaca Ona Bonet en el salt d'alçada (18.30 hores), líder de l'any amb 1,84 metres, sis centímetres més que la seva immediata seguidora. També és la millor en una de les proves que afrontarà, els 3.000 obstacles (18.30), Marina Guerrero (10.09.82). La banyolina repetirà diumenge en els 1.500 metres, en què la favorita és la seva germana Esther, recent quarta classificada en els europeus de Roma. En aquesta prova, l'atleta de l'Avinent té la quarta millor marca de l'any (4.27.52) i la cursa és a les 19.30 hores.

Encara de l'Avinent, en la jornada de dissabte destaca el santfruitosenc Martí Serra, tercer en perxa (19 hores) amb una marca de 5.31; Montserrat Montañés és segon en pes (18.15 h), amb 12.46, Biel Salas, que haurà de superar unes semifinals, tercer en 110 tanques (19.15 h la final), una competició en què el seu company Biel Díaz és quart amb 14.57. En l'última prova del dia (21.15 h), els 5.000 marxa, Griselda Serret té el cinquè millor temps, amb 23.06.07.

També dissabte és el torn de l'olesana Daniela Fernández de Haro, del València, màxima favorita en pes (18.15 h), amb una distància de 12,73 metres. Per part del CA Igualada competeix Carla Bisbal, segona en 800 metres (20.50 hores) amb 2.09.48 i també llançarà el navarclí Jordi Sánchez (Barça), tercer en javelina (65.23), a les 18.30.

Sis favorits diumenge

En la sessió de diumenge participaran sis atletes més de casa nostra que aspiren a tot. Dos són de l'Avinent. Es tracta de Jan Díaz en salt de llargada (20.10 h), amb 7,55 metres i la membre de l'equip estatal de relleus Laura Bou, en 400 metres (final a les 19.15 hores), amb 53.29.

El CAI té diumenge dues possibilitats fermes d'or. En alçada (19 hores), Marc Sánchez té 2,12 metres. En la mateixa categoria, el també igualadí Eduard Fàbregas, de l'Intec-Zoiti, és cinquè amb 2.07. L'altra opció és per a Aleix Camats (disc, 20.30 hores), amb un registre de 53.58. També aspiren a l'or la mencionada Fernández de Haro, ara en disc (19 hores), amb 53.67 i la manresana del Barça Mònica Clemente en perxa (18.30 hores), amb 4.32. També té possibilitats de medalla Meritxell Tarragó (Avinent) en 400 tanques (19.45 hores), amb 1.01.57. Tota la competició es pot seguir en directe a La Xarxa Més.