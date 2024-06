L'Igualada Rigat es reforça amb el madrileny Miguel Cañadillas

L'Igualada Rigat ha fet oficial el tercer fitxatge de la pretemporada. Es tracta del madrileny Miguel Cañadillas, originari d'Alcorcón i que arriba proceden de l'Adiss Hockey Rivas, on ha actuat la majoria de la seva carrera esportiva.

De fet, la temporada passada 2022-23 va ser un dels homes clau per aconseguir que la formació ascendís per primera vegada a l'OK Lliga. Va anotar vint gols i també va comandar la seva formació a la conquesta de la Copa de la Princesa.

En el seu debut a la màxima divisió, ha acabat amb onze gols, tot i que no n'ha pogut evitar el descens. També ha estat internacional en diverses categories, com ara la sub-17, en què va quedar campió d'Europa en el torneig disputat a Torres Vedras, i en la sub-19, en què va ser plata en el campionat que va tenir lloc a Paredes, també a Portugal. Es tracta d'una clara aposta de futur de l'entitat.

L'Igualada Rigat, que va cloure la temporada passada havent assolit tots els objectius, amb el títol de la World Skate Europe Cup i la classificació per a la Copa del Rei i per als play-off, segueix reforçant la plantilla per pal·liar baixes importants, com han estat les de Nil Cervera i Aleix Marimon.

Així, en el decurs de la setmana ha informat de la tornada d'Edu Fernández, que era al Sant Just i que va marxar de l'Anoia fa tretze anys, i de la promesa del planter del Barça Joan Ruano.