Passeig triomfal d'Alemanya en la inauguració de la seva Eurocopa (5-1)

Alemanya ha iniciat amb una inesperada golejada (5-1) el seu camí en l'Eurocopa que organitza. Era favorita, però s'esperava més d'una Escòcia desapareguda que, a més, ha hagut de jugar tota la segona part amb deu homes per la clara expulsió de Porteous, un dels seus tres centrals.

La primera part d'Alemanya ha estat plàcida perquè Escòcia ha decidit esperar i no pressionar. Amb aquesta situació, Kroos ha pogut maniobrar com ha volgut i enganxar amb les tres mitges punts, Wirtz, Musiala i Gündogan, que es movien entre línies. Fins i tot Havertz, el fals nou, ho ha fet. A més, l'equip de Nagelsmann ha marcat en la primera jugada. L'encara madridista ha cedit a Kimmich, que en aquest equip és lateral i aquest ha passat enrere a Wirtz. Amb la defensa enfonsada, el mig del Leverkusen ha rematat i Gunn ha posat les mans toves per rebre el primer gol del torneig.

Escòcia no ha reaccionat i nou minuts després ha arribat el segon, en una pilota filtrada per Gündogan a Havertz. Aquest no ha trobat forat i ha cedit a Musiala qui, ha retallat un defensa i ha afusellat el porter. Sort han tingut els britànics que el col·legiat s'ha tirat enrere en un penal indicat per una falta a fora de l'àrea. Però ha estat el VAR qui ha avisat Turpin, abans del descans, d'una entrada duríssima de Porteous i a Gündogan, qui anava a rematar el rebuig de Gunn a un cop de cap d'ell mateix. Amb l'escocès justament expulsat, Havertz ha transformat el 3-0. El porter alemany, Neuer, ni l'havia tocada.

Amb tot resolt, la segona part ha tornat a ser un altre monòleg dels alemanys ,que han aprofitat per donar minuts als suplents. Un d'ells, el davanter del Borussia Dortmund Füllkrug ho ha aprofitat per anotar el 4-0 amb un gran xut des de la frontal de l'àrea després d'un rebot en Hendry. Ell mateix ha fet un altre gol, però l'han anul·lat per fora de joc. L'única alegria escocesa ha arribat quan Rüdiger s'han rematat en pròpia porta un cop de cap de McKenna, però en el descompte, Emre Can els ha tornat a la trista realitat amb un altre gran xut des de lluny.