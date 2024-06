Ricky Rubio descarta participar als Jocs Olímpics: "Crec que no seria just"

El base Ricky Rubio ha descartat participar als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu en considerar que "no seria just" després de no ser present a la preparació i al Preolímpic que la selecció espanyola disputarà del 2 al 7 de juliol a València.

Rubio va demanar al seleccionador Sergio Scariolo que no l'inclogués a la llista per al Preolímpic, una preparació durant la qual Espanya s'enfrontarà amb Angola i el Líban per obtenir un lloc a la semifinal i dos amistosos més, davant Itàlia (25 de juny a Madrid) i la República Dominicana (28 de juny a Alacant).

"Ho tenia molt decidit durant la temporada. M'hauria agradat anar-hi, però no he tingut temps d'estar al cent per cent", ha afirmat aquest divendres el jugador del Masnou (Barcelona) en declaracions a la premsa durant un acte celebrat amb la seva fundació, The Ricky Rubio Foundation, per parlar del paper dels assaigs clínics en oncologia.

Ricky Rubio va fitxar pel Barça al febrer, amb un contracte fins a final de temporada, i durant aquests mesos no ha tingut les millors sensacions a la pista. Per aquest motiu, va demanar que no el cridessin des de la selecció i ha deixat obert el seu futur.

"Estic bé. És veritat que hi ha hagut complicacions i sabia que no seria fàcil. M'he volgut allunyar de les sensacions que he tingut durant temporada per poder tenir la ment lliure i per saber exactament cap on anar", ha dit en la compareixença d'avui.